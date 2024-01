नागपुर के सिविल इंजीनियर ने अपने घर पर बनाई अयोध्या के राम मंदिर जैसी प्रतिकृति|VIDEO

महाराष्ट्र के प्रफुल्ल माटेगांवकर कहते हैं, मुझे इंटरनेट पर राम मंदिर के (डिजाइन के लिए) कई दृष्टिकोण मिले. बतौर सिविल इंजीनियर मैंने सभी का अध्ययन किया. फिर मैंने एक ग्राफिकल ड्राइंग बनाई और सोचा कि मैं इसमें किस सामग्री का उपयोग करूंगा. यह प्रक्रिया पिछले साल दिवाली से पहले शुरू हुई थी.

देखें-

