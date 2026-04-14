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महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों के लिए नया निमय, 1 मई तक नहीं किया 'यह काम' तो लाइसेंस होगा कैंसिल
महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी जानना जरूरी कर दिया है. जांच अभियान चलाया जाएगा और भाषा न जानने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है.
Maharashtra New Rule: महाराष्ट्र में यात्रियों और ड्राइवरों के बीच बेहतर संवाद सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब 1 मई, यानी महाराष्ट्र दिवस से सभी ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान जरूरी होगा. इस फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को सौंपी गई है, जो राज्यभर में विशेष जांच अभियान चलाएगा.
इस नियम के तहत ये देखा जाएगा कि ड्राइवर मराठी पढ़ और लिख सकते हैं या नहीं. अगर कोई चालक इस मानक पर खरा नहीं उतरता, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है. सरकार का मानना है कि स्थानीय भाषा का ज्ञान होने से यात्रियों के साथ बातचीत आसान होगी और सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनेगी.
क्यों उठाया गया ये नियम?
ये कदम अचानक नहीं उठाया गया है. पहले से ही नियमों में ये प्रावधान था कि ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है, लेकिन लंबे समय से इस नियम का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था. खासतौर पर मुंबई महानगर क्षेत्र, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे शहरों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई ड्राइवर मराठी में बात नहीं करते या समझने में दिक्कत होती है.
सरकार का कहना है कि जो भी व्यक्ति किसी राज्य में काम करता है, उसे वहां की भाषा का सम्मान करना चाहिए. ये न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से जरूरी है, बल्कि रोजमर्रा की सेवा में भी यह बहुत अहम भूमिका निभाता है. इसी सोच के तहत यह नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है.
कौन-कौन इस दायरे में?
इस अभियान की खास बात ये है कि केवल ड्राइवर ही नहीं, बल्कि परिवहन विभाग के अधिकारी भी इसके दायरे में होंगे. अगर यह पाया जाता है कि किसी अधिकारी ने नियमों को नजरअंदाज करते हुए लाइसेंस जारी किया है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे पूरे सिस्टम में जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है.
हालांकि, इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे सही कदम मानते हैं, क्योंकि इससे स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को सुविधा होगी. वहीं, कुछ का मानना है कि इससे बाहर से आए ड्राइवरों के लिए परेशानी बढ़ सकती है और उन्हें नए नियम के अनुसार खुद को ढालने में समय लगेगा.
आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये नियम जमीन पर कितना असर दिखाता है. अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो ये न सिर्फ भाषा को बढ़ावा देगा बल्कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी अधिक सुगम और प्रभावी बना सकता है.
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