नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन के कारण सभी लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार की सबसे बड़ी चिंता प्रवासी मजदूरों को लेकर है. इस लिहाज से सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों व उन्हें उनके घरों तक भिजवाने की व्यवस्था में जुटी हुई है. इस बीच महाराष्ट्र में आज ट्रेन की चपेट में आने से 15 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई. घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है. यहां सभी मजदूर पटरी के सहारे से जालना से भुसावल की ओर पैदल अपने घरों (मध्य प्रदेश) की तरफ जा रहे थे. इस दौरान थककर सभी मजदूर पटरी पर ही लेट गए और सुबह के वक्त एक ट्रेन यहां से गुजरी जिसकी चपेट में आने से सभी की मौत हो गई. रेलवे विभाग ने इस मामले की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. Also Read - Coronavirus In Bihar Update: बिहार में संक्रमितों की संख्या 550, इन इलाकों में आए नए केस

वहीं इस मामले पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में एक रेल दुर्घटना के कारण कई लोगों की जान का नुकसान हुआ है. मैंने रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय सरकार और रेलवे प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से बात की है ताकि हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा सके. मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है. Also Read - Maharashtra Train Accident: महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आने से 14 प्रवासी मजदूरों की मौत, PM ने जताया दुख

Pained beyond words at loss of lives due to a rail accident in Maharashtra. I have spoken to Railway Minister Piyush Goyal, concerned authorities in central govt & railway admin to ensure all possible assistance. My condolences with the bereaved families: Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/7g3i4QbHXd Also Read - Video: Locdown के बीच प्रवासी मजदूर सड़क पर उतरे, पुलिस लाठीचार्ज से मची भगदड़



वहीं इस मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रेल दुर्घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. इस हादसे में अपनों को खोने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदना. मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से कई प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख प्रकट करते हुए शुक्रवार को कहा कि राष्ट्र का निर्माण करने वाले श्रमिकों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर हमें शर्म आनी चाहिए.

The Rail accident in Maharashtra’s Aurangabad district is extremely tragic and unfortunate. My condolences to those who have lost their loved ones in this accident. I pray for the speedy recovery of the injured: Defence Minister Rajnath Singh (File pic) pic.twitter.com/FXRFFBRm9j

