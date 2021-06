Maharashtra News Update: महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर (Women & Child Development Minister Yashomati Thakur) ने आज बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण से अपने माता-पिता को खोने वाले हर बच्चे के बैंक खाते में पांच लाख रुपए की राशि जमा की जाएगी. अनाथ हुए बच्चों के ये राशि उनके 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद दी जाएगी. हालांकि इस राशि से मिलने वाले ब्याज का इस्तेमाल बच्चों की परवरिश के लिए किया जा सकता है. Also Read - Maharashtra News: महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में 30 फुट गहरी खाई में गिरी बस, 5 की मौत 30 से अधिक घायल

ठाकुर ने उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की जिनके मां या बाप की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है. उन्होंने कहा कि संक्रमण से जिन बच्चों के माता-पिता में से किसी एक की मौत हो गई है उनके खाते में प्रतिमाह 2,500 रुपए की राशि जमा की जाएगी. मालूम हो कि यशोमती ठाकुर ने ऐसे बच्चों की आर्थिक मदद से संबंधित प्रस्ताव हाल में सीएम उद्धव ठाकरे को दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है. उनके मुताबिक जिन बच्चों के माता-पिता में से किसी एक का कोरोना से निधन हो गया उन्हें बाल संगोपन योजना के तहत प्रति माह ढाई हजार रुपए दिए जा सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र (Maharashtra Covid-19 Update) में पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के 15,169 मामलों की पुष्टि हुई है और 285 लोगों की मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस अवधि में 29,270 लोग संक्रमण से उबरे हैं और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है. इसी के साथ राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 94.54 फीसदी तक हो गया है.

Maharashtra reports 15,169 new cases, 285 deaths and 29,270 recoveries in the last 24 hours; Recovery rate in the state is 94.54% pic.twitter.com/F3HT2B7Alw

