महाराष्ट्र में बड़ा खेला, शिंदे की शिवसेना को हराने के लिए BJP-कांग्रेस ने कर लिया गठबंधन! क्या बोले फडणवीस?

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है. इससे महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

Maharashtra BJP Congress News: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के हाथ मिलाने की खबर ने राजनीतिक माहौल गरम कर दिया है. जिस पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बयान जारी करना पड़ा है. फडणवीस ने कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से साफ इनकार कर दिया और ऐसे किसी भी समझौते को “नामंजूर” बताया.

उन्होंने बुधवार को साफ किया कि अंबरनाथ में लोकल लेवल पर लिया गया फैसला सुधारा जाएगा. यह सफाई अंबरनाथ नगर परिषद में एक चौंकाने वाले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद आई है, जहां कथित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को सत्ता में आने से रोकने के लिए हाथ मिला लिया था. इस कदम से राज्य में राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है.

गठबंधन मंजूर नहीं- फडणवीस

फडणवीस ने कहा, “कांग्रेस के साथ गठबंधन मंजूर नहीं है. अंबरनाथ में स्थानीय स्तर पर लिया गया फैसला सुधारा जाएगा. कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा.” ठाणे जिले में मुंबई से करीब 70 किमी दूर स्थित अंबरनाथ में, बीजेपी के कांग्रेस-मुक्त भारत के लंबे समय से चल रहे अभियान के बावजूद यह अप्रत्याशित गठबंधन देखने को मिला.

इस गठबंधन का मकसद शिवसेना के शिंदे गुट को सत्ता से बाहर रखना था. बीजेपी-कांग्रेस गठबंधन ने राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं और महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति में काफी बहस छेड़ दी है, जिससे स्थानीय स्तर की चुनावी राजनीति की जटिलताएं सामने आई हैं.

गठबंधन का नाम रखा अंबरनाथ विकास अघाड़ी

इस गठबंधन का नाम “अंबरनाथ विकास अघाड़ी” रखा गया है. हालांकि, इन घटनाओं से शिवसेना के शिंदे गुट में काफी नाराजगी है. बीजेपी-कांग्रेस गठबंधन के बाद शिंदे गुट गुस्से में है. शिवसेना शिंदे गुट ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए इस गठबंधन को अपवित्र गठबंधन कहा है.

शिवसेना विधायक बालाजी किणीकर ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जो पार्टी कांग्रेस-मुक्त भारत की बात करती है, उसने शिवसेना पर हमला करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है.

माना जाता है शिवसेना का गढ़

बता दें कि, अंबरनाथ को शिवसेना के शिंदे गुट का गढ़ माना जाता है. एकनाथ शिंदे के बेटे, श्रीकांत शिंदे, इस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं. हाल ही में हुए नगर परिषद चुनावों में शिंदे गुट सबसे बड़ा दल बनकर उभरा, लेकिन बहुमत से थोड़ा पीछे रह गया. बीजेपी के उम्मीदवार को मेयर चुना गया.

शिंदे गुट को उम्मीद थी कि बीजेपी नगर परिषद सरकार बनाने के लिए उनके साथ गठबंधन करेगी. हालांकि, एक अप्रत्याशित मोड़ में, बीजेपी ने शिंदे गुट को दरकिनार करते हुए स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के साथ मिलकर परिषद सरकार बना ली. इस फैसले से तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई हैं और महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति में उथल-पुथल बढ़ गई है.

श्रीकांत शिंदे ने क्या कहा?

इस गठबंधन पर श्रीकांत शिंदे ने कहा, “यह सवाल पूरी तरह से हमारे सहयोगी, बीजेपी के लिए है. बीजेपी नेता इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे. कई सालों से बीजेपी और शिवसेना केंद्र, राज्य और नगर पालिका स्तर पर गठबंधन में हैं. यह गठबंधन अटूट रहना चाहिए. अंबरनाथ में शिवसेना सत्ता में थी और शिवसेना ने अंबरनाथ में अच्छा विकास कार्य किया है. अब, वे जो भी फैसला लेना चाहते हैं, शिवसेना विकास की राजनीति करने वालों के साथ रहेगी.”

अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव परिणाम की बात करें तो कुल 60 सीटों में से बीजेपी ने 14, शिवसेना ने 27, कांग्रेस ने ​​12, एनसीपी ने 4 और 2 सीटें निर्दलीयों ने जीती हैं.

बीजेपी ने क्या सफाई दी?

शिवसेना ने अंबरनाथ में बीजेपी-कांग्रेस गठबंधन को “पीठ में छुरा घोंपना” बताया है. हालांकि, बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. बीजेपी नेता गुलाबराव करंजुले पाटिल ने शिंदे गुट को जवाब देते हुए कहा कि अगर पार्टी ने शिंदे गुट के साथ सरकार बनाई होती, जिस पर पिछले 25 सालों से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो यह एक बहुत ही अनुचित गठबंधन होता.

उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अंबरनाथ नगर परिषद के लिए शिंदे गुट के साथ एक बड़े गठबंधन पर चर्चा करने के कई प्रयास किए, लेकिन उनके नेताओं से कोई जवाब नहीं मिला. इस बीच, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस तरह के घटनाक्रमों के बारे में पार्टी नेताओं को चेतावनी जारी की.

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने दी चेतावनी

उन्होंने कहा, “अगर कोई स्थानीय नेता बीजेपी के साथ गठबंधन करता है, तो कांग्रेस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, चाहे चुनाव किसी भी तरह का हो.”