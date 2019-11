मुंबई: शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की ‘महा विकास आघाडी’ ने मुंबई के एक पांच सितारा होटल में सोमवार की शाम को अपने 162 विधायकों की ‘‘परेड’’ कराई. इस परेड में तीनों पार्टियों के सभी दिग्गज नेता पहुंचे. एनसीपी के शरद पवार सहित कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक चव्हाण सहित कई कांग्रेस नेता भी होटल ग्रैंड हयात पहुंचे जहां शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के विधायक इकट्ठे हुए. इसके अलावा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी होटल ग्रैंड हयात पहुंचे. बता दें कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के विधायक मुंबई के अलग-अलग होटलों में ठहरे हुए थे जिन्हें वीआईपी वाहनों से मुंबई के होटल ग्रैंड हयात लाया गया. इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता जितेंद्र आव्हाड वे विधायकों से कहा कि शपथ यहीं दिलाई जाएगी.

कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा, “हम केवल 162 ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा हैं. हम सभी सरकार का हिस्सा होंगे. मैं सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन की अनुमति दी. राज्यपाल को हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए.”

