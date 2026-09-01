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महाराष्ट्र SIR का बड़ा झटका! 2 करोड़ से ज्यादा वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर, 'वोट चोरी' के आरोपों पर फिर गरमाई सियासत

महाराष्ट्र की SIR के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2.06 करोड़ से ज्यादा नाम शामिल नहीं हो पाए. प्रशासन ने इसके पीछे फॉर्म न मिलने समेत कई वजहें बताईं. कांग्रेस ने आंकड़ों को लेकर BJP और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 1, 2026, 11:49 AM IST
महाराष्ट्र SIR का बड़ा झटका! 2 करोड़ से ज्यादा वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर, 'वोट चोरी' के आरोपों पर फिर गरमाई सियासत

महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद जारी हुई नई ड्राफ्ट रोल ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. राज्य की 288 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को पब्लिश ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 7.71 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं. वहीं, पिछली वोटर लिस्ट में दर्ज 9.78 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में से 2.06 करोड़ से ज्यादा नाम इस बार ड्राफ्ट रोल में नजर नहीं आए.

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, ये आंकड़ा राज्य के पिछले मतदाता आधार का करीब 21.14 फीसदी है. हालांकि, इन नामों को अंतिम रूप से हटाया नहीं गया है. जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उनके पास दोबारा नाम शामिल कराने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मौजूद है.

ड्राफ्ट लिस्ट में कितने वोटर?

नई ड्राफ्ट रोल में कुल 7,71,65,562 इलेक्टर शामिल किए गए हैं. इनमें 3,95,89,905 पुरुष, 3,75,72,570 महिलाएं और 3,087 थर्ड जेंडर वोटर हैं. इसके मुकाबले पिछली लिस्ट में करीब 9,78,54,049 मतदाता दर्ज थे. इस तरह दोनों सूचियों के बीच 2,06,88,487 मतदाताओं का अंतर सामने आया है.

अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों के गणना फॉर्म कलेक्ट नहीं हो सके. इसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं, इसलिए इसे सीधे तौर पर वोटरों के नाम काटे जाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

क्यों नहीं मिले 2 करोड़ से ज्यादा फॉर्म?

चुनाव अधिकारी के मुताबिक कई मतदाता अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर नहीं मिले या उनका पता नहीं लगाया जा सका. कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है. इसके अलावा डुप्लिकेट या एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, किसी और जगह पर पहले से नाम दर्ज होना और गणना फॉर्म नहीं भरना या जमा नहीं करना भी संभावित वजहों में शामिल हैं.

यानी ड्राफ्ट रोल में नाम न होने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति का नाम गलत तरीके से हटाया गया है. वेरिफिकेशन और क्लेम ऑब्जेशन की प्रक्रिया के जरिए योग्य मतदाता अपना नाम फिर से शामिल करा सकते हैं. जिलों के आंकड़ों में पुणे सबसे ऊपर है. यहां करीब 28.6 लाख गणना फॉर्म कलेक्ट नहीं हो सके. इसके बाद ठाणे में करीब 28.5 लाख, मुंबई में 26.5 लाख, नागपुर में 14.43 लाख, नासिक में 10.27 लाख और मुंबई सिटी में करीब 9.5 लाख फॉर्म का आंकड़ा सामने आया है.

नाम नहीं है तो क्या करना होगा?

अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, तो वो 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच क्लेम कर सकता है. इसके लिए फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है. वहीं, किसी गलत एंट्री पर आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म 7 और नाम, पता, उम्र या जेंडर जैसी जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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