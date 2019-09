मुंबई: दो शिक्षकों ने ‘दिव्यांग’ स्कूलों के लिए धनराशि की मांग को लेकर बुधवार को दक्षिण मुंबई स्थित राज्य सचिवालय इमारत ‘मंत्रालय’ की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. यह जानकारी पुलिस ने दी.

पुलिस ने बताया कि दोनों इस प्रयास में बच गए क्योंकि वे राज्य सचिवालय में लगाये गए सुरक्षा जाल पर गिरे. पुलिस ने दोनों को जाल से बाहर निकाला. काफी मशक्कत के बाद दोनों को जाल से निकाला गया. अगर जाल न होता तो दोनों की जान भी जा सकती थी. इनमें से एक का नाम हेमंत पाटिल और दूसरे का अरुण नेटरे बताया जा रहा है.

Maharashtra: Two men, Hemant Patil and Arun Netore, jumped off the second floor of Mantralaya Building onto the safety net in Mumbai, today. They were demanding grants for divyang schools. They were taken away by the police. pic.twitter.com/q8LFfsnqOY

— ANI (@ANI) September 18, 2019