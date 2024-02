ठाणे में पुलिस स्टेशन में फायरिंग, BJP विधायक ने शिवसेना गुट के नेता पर चलाई 6 गोलियां

मुंबई से सटे ठाणे जिले के उल्हासनगर में में पुलिस स्टेशन में फायरिंग हुई. बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल पर फायरिंग की. हिल लाइन पुलिस स्टेशन में इस हुए गोलीबारी कांड में महाराष्ट्र के गृह मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए है. ठाणे के एडिशनल सीपी दत्ता शिंदे ने घटना पर जानकारी दी है.

एडिशनल सीपी दत्ता शिंदे का कहना है, “बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ (शिवसेना शिंदे गुट के नेता) और राहुल पाटिल को गोली मार दी. मामला दर्ज कर लिया गया है. यहां जो मिला है, उसे देखते हुए (गोलीबारी) का कोई सवाल ही नहीं है.” घायल बैठे थे और सीसीटीवी स्क्रीन देख रहे थे. कोई बहस या उकसावे की बात नहीं थी. लेकिन उसने (गणपत गायकवाड़ ने) उन्हें निशाना बनाकर गोली मार दी. घायल महेश गायकवाड़ के शरीर से छह गोलियां मिली हैं.’

ठाणे के ACP दत्ता शिंदे ने बताया, “पुलिस स्टेशन में जो लोग आए थे उसमें वैभव गायकवाड़, उनके पिता MLA गणपत गायकवाड़ और महेश गायकवाड़ थे. विधायक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल पर फायरिंग की, इसमें आत्मरक्षा का कोई सवाल नहीं उठता.”

#WATCH | Ulhasnagar firing incident | Datta Shinde, Thane Additional CP gives details on the incident.

