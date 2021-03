Mahashivratri 2021 Kumbh Snan LIVE: पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. शिव भक्त आज अहले सुबह से ही मंदिरों में लगी लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. शिव की आराधना और शिव स्तोत्र के मंत्रोच्चार से शिवालय गूंजायमान हैं. हरिद्वार में आज कोरोना गाइडलाइन के तहत महाकुंभ का शाही स्नान किया जा रहा है. Also Read - Mahashivratri: राष्‍ट्रपति कोविंद और PM मोदी ने महाशिवरात्र‍ि पर दीं शुभकामनाएं

इसके अलावे राज्य सरकारों ने भी कारोना महामारी को देखते हुए शिवालयों-मंदिरों में गाइडलाइन के तहत लोगों को नियम और सावधानियां बरतने की बात कही है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित तमाम बड़ी हस्तियों ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं.

Kumbh Snan LIVE:

हरिद्वार में जारी कुंभ के शाही स्नान में अबतक 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है. अब घाटों को अखाड़ों के लिए खाली कराने की तैयारी की जा रही है. कुंभ मेला में IG पुलिस संजय गुंजयाल ने ये जानकारी दी है.

देखें शाही स्नान का वीडियो….

