Bharat Ratna For Mahatma Gandhi: देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दुनिया का हर बच्चा जानता है. महात्मा गांधी किसी पहचान के मोहताज नहीं है. महात्मा गांधी से जुड़ा कुछ ऐसा ही मामला शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला. कोर्ट में दायर एक याचिका में महात्मा गांधी को ‘भारत रत्न’ देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि कोर्ट से विनती है कि वो महात्मा गांधी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजें. प्रधान न्यायधीश (CJI) एसए बोबड़े (Sharad Arvind Bobde) ने इस मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया.

Supreme Court refuses to issue any order or directive to the Union of India for conferring Bharat Ratna on Mahatma Gandhi. pic.twitter.com/1uRYuDl6Jq

— ANI (@ANI) January 17, 2020