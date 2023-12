महुआ मोइत्रा: SC ने 3 जनवरी तक स्थगित की लोकसभा निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका

तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी, जिसपर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल तीन जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है. लोकसभा में आचार समिति की रिपोर्ट को मंजूर किए जाने के बाद गत सोमवार को टीएमसी नेता को सदन से निष्कासित कर दिया गया था. इसके विरोध में मोइत्रा ने शीर्ष अदालत का रुख किया था.

Supreme Court adjourns for January 3, 2024, the plea of Trinamool Congress Party (TMC) leader Mahua Moitra against her expulsion from Lok Sabha in a cash-for-query case.

(file pic) pic.twitter.com/JH1uowDToC

— ANI (@ANI) December 15, 2023