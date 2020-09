तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने मंगलवार को आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि भारत जैसे देश जहां जनसंख्या के हिसाब से पुलिसकर्मियों की कमी है, वहां बॉलीवुड कलाकारों को वाई प्लस श्रेणी (Y+) की सुरक्षा देना प्राथमिकता कैसे हो सकती है? मोइत्रा की यह टिप्पणी बॉलीवुड कलाकार कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने के बाद आया है. अभिनेत्री ने कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत और फिल्म उद्योग के एक वर्ग में मादक पदार्थों के इस्तेमाल के बारे में बोलने के चलते वह मुंबई में असुरक्षित महसूस करने लगी हैं. Also Read - कंगना रनौत से जुबानी जंग के बीच शिवसेना में बढ़ा संजय राउत का कद, पार्टी ने सौंपी यह अहम जिम्मेदारी

Why are Bollywood twitterati getting Y+ security when India has a police to population ratio of 138 per lakh & ranks 5th lowest globally among 71 countries?

No better use of resources, Mister Home Minister? Also Read - कंगना को BMC का नोटिस, कहा- इतने घंटे में ऑफिस के पेपर्स नहीं जमा किए तो...

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) September 7, 2020 Also Read - Sandalwood Drug Case: कन्नड़ अभिनेत्री संजना गुलरानी के घर पर पुलिस का छापा