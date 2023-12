Cash-For-Query मामले में Mahua Moitra की संसद सदस्यता रद्द, लोकसभा से पारित हुआ प्रस्ताव

Cash-For-Query Row: ‘पैसे लेकर सवाल’ पूछने के मामले में TMC सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को संसद से निष्कासित कर दिया गया है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी. विपक्ष विशेषकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आसन से कई बार यह आग्रह किया कि मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले की संसदीय परिपाटी का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया.

#WATCH | Cash for query matter | TMC’s Mahua Moitra expelled as a Member of the Lok Sabha; House adjourned till 11th December.

Speaker Om Birla says, “…This House accepts the conclusions of the Committee that MP Mahua Moitra’s conduct was immoral and indecent as an MP. So, it… pic.twitter.com/mUTKqPVQsG

— ANI (@ANI) December 8, 2023