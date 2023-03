महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर निशिकांत दूबे से पूछा सवाल, दस साल की उम्र में कैसे पास हो गए मैट्रिक?

Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री और उम्र पर सवाल उठाये हैं. उन्होंने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सवाल उठाया है कि दस साल की उम्र में वे हाई स्कूल कैसे पास हो गये? महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद के कई कागजात भी सोशल मीडिया पर शेयर किये हैं. उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे की ओर से फाइल किए गए एफिडेविट में उनकी शिक्षा और उम्र को लेकर अगल-अलग दावे किए गए हैं. इसके आधार पर सवाल उठाया है कि दस साल की उम्र में हाईस्कूल कैसे पास हो गये?

टीएमसी सांसद मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा, 2009 के शपथ पत्र में दुबे की आयु 37 वर्ष है, 2014 के शपथ पत्र की आयु 42 वर्ष है. इसलिए वे साल 1972 में पैदा हुए. दोनों शपथ पत्रों में 1982 में मैट्रिक पास करने का जिक्र है. इसलिए 10 साल की उम्र में ही उन्होंने मैट्रिक पास किया. ऐसी प्रतिभा? हम बेचारे नगरवधू तो आश्चर्य में ही देख सकते हैं.