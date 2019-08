लेह: जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई हक नहीं है और कोई भी देश इस मुद्दे पर उसका समर्थन नहीं कर रहा है. उन्‍होंने कहा पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई अधिकार नहीं है. हालांकि, उसने गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है. मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर उसका कब था कि उसको लेकर रोते रहते हो.

अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के केंद्र सरकार के कदम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने और समर्थन पाने की कोशिश करने के पाकिस्तान के प्रयासों के बीच रक्षा मंत्री का यह बयान आया है.

यहां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा पाकिस्तान जब आतंकवाद का इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है तो भारत उससे बात कैसे कर सकता है.

सिंह ने कहा कि हमारा देश पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी के रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन उसे पहले भारत में आतंकवाद का निर्यात बंद करना चाहिए. मंत्री ने कहा, पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई अधिकार नहीं है. हालांकि, उसने गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है. सिंह ने कहा कि संसद ने फरवरी 1994 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था जिसमें भारत का रुख साफ किया गया है.

Defence Minister Rajnath Singh in LEH: Main Pakistan se poochna chahta hun, Kashmir kab Pakistan ka tha ki usko lekar rote rehte ho? Pakistan ban gaya toh hum aapke wajood ka samman karte hain. Pakistan has no locus standi on this matter. pic.twitter.com/FwDTEOawOn

