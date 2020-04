नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के आयोजन को प्रमुख वजह बताया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के संक्रमण के 386 नए मामलों की पुष्टि होने और तीन मरीजों की मौत हुई है. संक्रमण के कुल 1637 मामले हो गए हैं. यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण के फैलने की दर को नहीं दर्शाती है, बल्कि इस बढ़ोतरी में निजामुद्दीन मरकज की घटना प्रमुख वजह रही. Also Read - 5 ट्रेनों में थे तबलीगी जमात से लौटे लोग, 5-6 हजार यात्र‍ियों को Coronavirus संक्रमण का खतरा

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव ने कहा, तबलीगी जमात से संबंधित 1800 लोगों को 9 अस्पतालों और क्‍वारंटीन सेंटर्स में भेजा गया है. हालिया मामलों में वृद्धि राष्ट्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है. Also Read - 36 घंटे का ऑपरेशन, 2361 लोगों को मरकज से निकाला: मनीष सिसोदिया

बता दें दिल्ली स्थित निजामुद्दीन इलाके में एक से 15 मार्च तक हुए तबलीगी जमात के एक आयोजन में हिस्से लेने वालों में कोरोना के संक्रमण के कई मामले सोमवार और मंगलवार को सामने आए थे. Also Read - Coronavirus: देश में अबतक 1637 केस, 12 घंटे में बढ़े 240 मरीज, 38 की मौत

Till now, there are 1637 COVID19 cases, incl 386 new positive cases since y’day. There’ve been 38 deaths. 132 people have recovered. The no. of positive cases have gone up since yesterday. One of main reasons for it is the travel by members of Tablighi Jamat: Ministry of Health pic.twitter.com/aTCifGcCJ0

— ANI (@ANI) April 1, 2020