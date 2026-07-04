काशी विश्वनाथ मंदिर के चार नंबर गेट पर चली गोली, 3 लोग घायल

Kashi Vishwanath: वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर पीएसी जवान की राइफल से अचानक चली गोली से 3 लोग घायल हो गए हैं. प्रशासन ने इसे मिसफायर बताया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है.

Written by: Satyam Kumar Edited by: Satyam Kumar
Published: July 4, 2026, 8:43 AM IST
Kashi Vishwanath
काशी विश्वनाथ परिसर में चली गोली

 Kashi Vishwanath: धर्मनगरी काशी के विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है. मंदिर के गेट नंबर 4 पर तैनात प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) के एक जवान की बंदूक से अचानक मिसफायर यानि गलती से गोली चल गया. इसमें तीन लोगों के घायल होने की सूचना है. गोली की आवाज से पूरे मंदिर परिसर और सुरक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना मंदिर के सबसे व्यस्त प्रवेश द्वारों में से एक, गेट नंबर 4 (ज्ञानवापी मार्ग) पर हुई. वहां सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पीएसी (PAC) जवान की सरकारी राइफल की सफाई या मूवमेंट के दौरान अचानक ट्रिगर दब गया और गोली चल गई.  शुरुआती जांच में इसे पूरी तरह से एक्सीडेंटल फायरिंग बताया जा रहा है. वहीं, गोली चलने से वहां मौजूद तीन लोग घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है.

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मंदिर परिसर में सुरक्षा अलर्ट

श्रावण मास/नियमित दर्शन के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद थी. गोली की आवाज सुनते ही एक पल के लिए परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह एक तकनीकी खामी या लापरवाही के कारण हुआ मिसफायर है, किसी भी तरह का सुरक्षा उल्लंघन या आतंकी एंगल नहीं है. मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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