IndiGo Airlines: दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान टला बड़ा हादसा, विमान में सवार यात्रियों की बाल-बाल बची जान

IndiGo Airlines: हाल ही में इंडिगो एयरलाइन्स (Indigo Airlines) का एक विमान बड़े हादसे का शिकार होने से बचा है. दरअसल, बीते रविवार (11 जून) को दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो के एक विमान का पिछला हिस्सा लैंड करते वक्त जमीन से टकरा गया. गनीमत रही कि हादसे में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हादसे के बाद विमान की उड़ान पर रोक लगा दी गई है और घटना की जांच की जा रही है. इस बात की जानकारी नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने मंगलवार को एक ट्वीट कर दी.

Aircraft VT-IMG of IndiGo has been grounded after it suffered a tail strike during landing at the Indira Gandhi International Airport in Delhi on 11th June: DGCA (Directorate General of Civil Aviation) pic.twitter.com/w5P3q524Wl — ANI (@ANI) June 13, 2023

डीजीसीए ने बताया कि 11 जून को इंडिगो का विमान A321-252NX (Neo) एयरक्राफ्ट फ्लाइट संख्या- 6ई-6183 की उड़ान पर कोलकाता से दिल्ली आ रही थी. दिल्ली में लैंड करते वक्त विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया. इस दौरान विमान के क्रू के सदस्यों को लैंडिंग में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, लैंडिंग के बाद विमान की जांच की गई जिसमें विमान के पिछले हिस्से की जमीन से टक्कर होने का पता चला. इसके बाद डीजीसीए ने कार्रवाई करते हुए विमान के क्रू के सदस्यों के उड़ान पर जाने से रोक लगा दी है और घटना की जांच की जा रही है. बता दें ये घटना दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे 27 पर रविवार 11 जून को हुई.