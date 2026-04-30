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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा से लौट रहे 5 लोग जिंदा जले, आग का गोला बनी कार
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लगने की घटना बुधवार रात को लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर के पास हुई. कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला. कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी आग का गोला बन गई.
Accident on Delhi-Mumbai Expressway: राजस्थाने के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ. यहां एक चलती कार में आग लगने से उसमें सवार 5 लोग जिंदा जल गए. हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से झुलस गया. गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में उस जयपुर भेज दिया गया. पुलिस के अनुसार, सभी मृतक मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के निवासी थे और वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा से लौट रहे थे.
कब और कहां हुआ हादसा?
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लगने की घटना बुधवार रात को लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर के पास हुई. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि पुलिस को कल देर रात वाहन में आग लगने की सूचना मिली. इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. लगभग 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया. लेकिन, तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.
DSP कैलाश जिंदल ने बताया कि कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला. कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी आग का गोला बन गई. देखते ही देखते, आग की लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. कार में आग लगने के कारण अभी अज्ञात हैं. पुलिस उपाधीक्षक कैलाश जिंदल के अनुसार, शॉर्ट सर्किट की आशंका है. सीएनजी की मौजूदगी से भी आग और भड़क उठी जिससे वाहन में सवार लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला.
शवों के डीएनए परीक्षण किए जाएंगे
मृतकों में तीन महिलाएं, एक नाबालिग लड़की और एक पुरुष शामिल है. पुलिस के अनुसार, वाहन से केवल कंकाल बरामद हुए हैं. उनकी पहचान के लिए डीएनए परीक्षण किए जाएंगे. कार चालक विनोद कुमार वाहन से कूदने में कामयाब रहा, लेकिन वह लगभग 80 प्रतिशत झुलस गया. धिकारियों ने बताया कि उसे पहले पास के एक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया.
पुलिस को घटना की जानकारी स्थानीय निवासियों से मिली जानकारी के बाद, NHAI की पेट्रोलिंग टीम और एक एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद तीन दमकल टीमों ने आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर कबाड़ बन चुकी थी. अलवर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
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