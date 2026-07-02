दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोत्तरी को लेकर बड़ा फैसला, अभिभावकों से लेनी होगी इजाजत? हर स्कूल बनेगी रेगुलेशन कमेटी

Delhi Schools: दिल्ली के सभी प्राइवेट 15 जुलाई तक ‘स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमिटी’ (SLFRC) बनाएं. दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी प्राइवेट और बिना सरकारी मदद वाले स्कूलों को निर्देश दिया है. यह कमिटी 2026-27 एकेडमिक सेशन से शुरू होने वाले तीन साल के ब्लॉक के लिए (2028-29 तक) फीस स्ट्रक्चर तय करेगी.
शिक्षा निदेशालय (DoE) ने मंगलवार को कहा कि जो स्कूल कमिटी के गठन और कामकाज से जुड़े नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में, शिक्षा निदेशालय (DoE) ने कहा कि जो स्कूल कमिटी के गठन और कामकाज से जुड़े नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ये नियम ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और रेगुलेट करने में पारदर्शिता) एक्ट और रूल्स, 2025’ के तहत अनिवार्य हैं.
DoE की डायरेक्टर वेदिथा रेड्डी के साइन वाले सर्कुलर में कहा गया, दिल्ली के सभी प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाले स्कूलों के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और स्टाफ को निर्देश दिया जाता है कि वे SLFRC के गठन और 2026-27 से शुरू होने वाले तीन एकेडमिक सालों के ब्लॉक के लिए फीस रेगुलेशन की प्रक्रिया का सख्ती से और अनिवार्य रूप से पालन करें.
सर्कुलर में चेतावनी दी गई कि नियमों का पालन न करने पर स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ “तुरंत और सख्त कार्रवाई” हो सकती है. इसमें जुर्माना लगाना, रोक लगाना, सस्पेंशन या मान्यता रद्द करना और लागू कानूनों के तहत मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेना भी शामिल हो सकता है.
फीस नियमन कानून के तहत नियमों में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि क्या पूरी ब्लॉक अवधि के दौरान वही फीस स्ट्रक्चर लागू रहेगा या इसके भीतर हर शैक्षणिक वर्ष के लिए अलग-अलग फीस तय की जा सकती है.
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