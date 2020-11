दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय राजधानी को दहलाने की साजिश को एक बार फिर नामाम कर दिया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM Terrorists Arrested) के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी दिल्ली में धमाका करने की साजिश के फिराक में थे. पुलिस ने बताया, ‘गुप्त सूचना के आधार पर आतंकियों को पकड़ने के लिए सराय काले खां के मिलेनियम पार्क के पास ट्रैप लगाया गया था. Also Read - नीतीश कुमार को बधाई देने के बहाने प्रशांत किशोर ने किया तंज, ट्वीट कर कही यह बात...

Two suspected militants, who are residents of Jammu and Kashmir, were arrested last night. Two semi-automatic pistols along with 10 live cartridges recovered from their possession: Delhi Police Special Cell Also Read - पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में बेटे ने 60 वर्षीय पिता को गला दबाकर उतारा मौत के घाट, पुलिस जांच में जुटी

— ANI (@ANI) November 17, 2020 Also Read - Govardhan Puja के दिन छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल पर शख्स ने बरसाए 'कोड़े', जानें पूरा मामला और देखें VIDEO