वंदे भारत स्लीपर के लॉन्च से पहले बदला गया इन ट्रेनों का प्लेटफॉर्म, घर से निकलने से पहले चेक कर लें डिटेल

Vande Bharat Sleeper Launch: भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लॉन्च के कारण मालदा स्टेशन पर आने वाली 30 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म को चेंज कर दिया गया है.

Published date india.com Published: January 16, 2026 3:54 PM IST
Vande Bharat Sleeper Launch: भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लॉन्च के कारण भारतीय रेलवे ने 16 और 17 जनवरी को मालदा टाउन स्टेशन पर चलने वाली 30 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबर अस्थायी रूप से बदल दिए हैं. यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि बाकी ट्रेनों का संचालन सही और सुचारु रूप से हो सके और किसी तरह की परेशानी न आए.

ट्रेनों के बदले गए प्लेटफॉर्म

पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिब्राम माझी ने इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लॉन्च के कारण दो दिनों के लिए प्लेटफॉर्म बदले गए हैं. ये अस्थायी तौर पर किया गया है. 17 जनवरी को वंदे भारत स्लीपर की विशेष उद्घाटन ट्रेन (ट्रेन नंबर 02075) मालदा टाउन से दोपहर 1:15 बजे चलेगी और रात 11:15 बजे कामाख्या पहुंचेगी. यह ट्रेन रास्ते में सात स्टेशनों पर रुकेगी. ये स्टेशन हैं – अलुआबाड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, न्यू कूचबिहार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू बोंगाईगांव और रंगिया. इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार ने मालदा टाउन स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण भी किया. उनके साथ पूर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर भी मौजूद थे.

16 जनवरी को मालदा टाउन स्टेशन पर बदले गए प्लेटफॉर्म नंबर

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम प्लेटफॉर्म नंबर
13153 सियालदह – मालदा टाउन गौर एक्सप्रेस 5
13154 मालदा टाउन – सियालदह गौर एक्सप्रेस 5
55422 बालुरघाट – मालदा टाउन पैसेंजर 5
13416 पटना – मालदा टाउन एक्सप्रेस 6
13417 दीघा – मालदा टाउन एक्सप्रेस 6
13415 मालदा टाउन – पटना एक्सप्रेस 6
13410 किऊल – मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस 6
22302 न्यू जलपाईगुड़ी – हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस 3
13034 कटिहार – हावड़ा एक्सप्रेस 3
12508 सिलचर – तिरुवनंतपुरम सेंट्रल अरोनई एक्सप्रेस 3
15734 भटिंडा – बालुरघाट फरक्का एक्सप्रेस 3
15962 डिब्रूगढ़ – हावड़ा कामरूप एक्सप्रेस 3
13064 बालुरघाट – हावड़ा एक्सप्रेस 3
13465 हावड़ा – मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस 7
13011 हावड़ा – मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस 7

17 जनवरी को मालदा टाउन स्टेशन पर बदले गए प्लेटफॉर्म नंबर

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम प्लेटफॉर्म नंबर
15722 न्यू जलपाईगुड़ी – दीघा पहाड़िया एक्सप्रेस 5
13153 सियालदह – मालदा टाउन गौर एक्सप्रेस 5
20507 सैरांग – आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस 5
13150 अलीपुरद्वार – सियालदह कंचन कन्या एक्सप्रेस 5
15658 कामाख्या – ओल्ड दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल 3
12042 न्यू जलपाईगुड़ी – हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस 3
13012 मालदा टाउन – हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस 7
13466 मालदा टाउन – हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस 7
63401 साहिबगंज – मालदा टाउन मेमू पैसेंजर 7
12343 सियालदह – हल्दीबाड़ी दार्जिलिंग मेल 4
13159 कोलकाता – जोगबनी एक्सप्रेस 4
13409 मालदा टाउन – किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस 6
55421 मालदा टाउन – बालुरघाट पैसेंजर 6
13174 सबरूम – सियालदह कंचनजंघा एक्सप्रेस 6
13425 मालदा टाउन – सूरत एक्सप्रेस 6

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

