वंदे भारत स्लीपर के लॉन्च से पहले बदला गया इन ट्रेनों का प्लेटफॉर्म, घर से निकलने से पहले चेक कर लें डिटेल
Vande Bharat Sleeper Launch: भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लॉन्च के कारण मालदा स्टेशन पर आने वाली 30 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म को चेंज कर दिया गया है.
Vande Bharat Sleeper Launch: भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लॉन्च के कारण भारतीय रेलवे ने 16 और 17 जनवरी को मालदा टाउन स्टेशन पर चलने वाली 30 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबर अस्थायी रूप से बदल दिए हैं. यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि बाकी ट्रेनों का संचालन सही और सुचारु रूप से हो सके और किसी तरह की परेशानी न आए.
ट्रेनों के बदले गए प्लेटफॉर्म
पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिब्राम माझी ने इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लॉन्च के कारण दो दिनों के लिए प्लेटफॉर्म बदले गए हैं. ये अस्थायी तौर पर किया गया है. 17 जनवरी को वंदे भारत स्लीपर की विशेष उद्घाटन ट्रेन (ट्रेन नंबर 02075) मालदा टाउन से दोपहर 1:15 बजे चलेगी और रात 11:15 बजे कामाख्या पहुंचेगी. यह ट्रेन रास्ते में सात स्टेशनों पर रुकेगी. ये स्टेशन हैं – अलुआबाड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, न्यू कूचबिहार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू बोंगाईगांव और रंगिया. इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार ने मालदा टाउन स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण भी किया. उनके साथ पूर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर भी मौजूद थे.
16 जनवरी को मालदा टाउन स्टेशन पर बदले गए प्लेटफॉर्म नंबर
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|प्लेटफॉर्म नंबर
|13153
|सियालदह – मालदा टाउन गौर एक्सप्रेस
|5
|13154
|मालदा टाउन – सियालदह गौर एक्सप्रेस
|5
|55422
|बालुरघाट – मालदा टाउन पैसेंजर
|5
|13416
|पटना – मालदा टाउन एक्सप्रेस
|6
|13417
|दीघा – मालदा टाउन एक्सप्रेस
|6
|13415
|मालदा टाउन – पटना एक्सप्रेस
|6
|13410
|किऊल – मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस
|6
|22302
|न्यू जलपाईगुड़ी – हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस
|3
|13034
|कटिहार – हावड़ा एक्सप्रेस
|3
|12508
|सिलचर – तिरुवनंतपुरम सेंट्रल अरोनई एक्सप्रेस
|3
|15734
|भटिंडा – बालुरघाट फरक्का एक्सप्रेस
|3
|15962
|डिब्रूगढ़ – हावड़ा कामरूप एक्सप्रेस
|3
|13064
|बालुरघाट – हावड़ा एक्सप्रेस
|3
|13465
|हावड़ा – मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस
|7
|13011
|हावड़ा – मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस
|7
17 जनवरी को मालदा टाउन स्टेशन पर बदले गए प्लेटफॉर्म नंबर
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|प्लेटफॉर्म नंबर
|15722
|न्यू जलपाईगुड़ी – दीघा पहाड़िया एक्सप्रेस
|5
|13153
|सियालदह – मालदा टाउन गौर एक्सप्रेस
|5
|20507
|सैरांग – आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस
|5
|13150
|अलीपुरद्वार – सियालदह कंचन कन्या एक्सप्रेस
|5
|15658
|कामाख्या – ओल्ड दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल
|3
|12042
|न्यू जलपाईगुड़ी – हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस
|3
|13012
|मालदा टाउन – हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस
|7
|13466
|मालदा टाउन – हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस
|7
|63401
|साहिबगंज – मालदा टाउन मेमू पैसेंजर
|7
|12343
|सियालदह – हल्दीबाड़ी दार्जिलिंग मेल
|4
|13159
|कोलकाता – जोगबनी एक्सप्रेस
|4
|13409
|मालदा टाउन – किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस
|6
|55421
|मालदा टाउन – बालुरघाट पैसेंजर
|6
|13174
|सबरूम – सियालदह कंचनजंघा एक्सप्रेस
|6
|13425
|मालदा टाउन – सूरत एक्सप्रेस
|6
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें