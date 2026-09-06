खाना बना रही थी महिला, देवर ने कुल्हाड़ी से किया हमला; मालदा में भाभी की हत्या

पश्चिम बंगाल के मालदा में खाना बना रही 27 वर्षीय महिला की उसके देवर ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही देर में उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब हत्या की वजह और दोनों के बीच चल रहे विवाद की जांच कर रही है.

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पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक महिला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में महिला के देवर पंचू ओरांव को गिरफ्तार किया है. घटना शनिवार देर रात हरीशचंद्रपुर इलाके की बताई जा रही है. मृतका की पहचान रामनगर बैसा इलाके की रहने वाली 27 वर्षीय अमृता ओरांव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शनिवार रात अमृता घर में खाना बना रही थी. इसी दौरान उसका देवर पंचू ओरांव वहां पहुंचा और उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

चीख सुनकर घबराकर पहुंचे लोग

अमृता की चीख सुनकर परिवार के लोग वहां पहुंचे. शोर सुनकर आसपास के लोग भी घर के बाहर जमा हो गए. परिजन और स्थानीय लोग गंभीर हालत में अमृता को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. चंचल सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर सोमनाथ साहा, हरीशचंद्रपुर थाने के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज सुमित कुमार घोष समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया. परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और कुछ ही समय बाद उसे पकड़ लिया.

हत्या की वजह पता लगाने में जुटी पुलिस

पुलिस अब हत्या के पीछे की असली वजह पता लगाने में जुटी है. शुरुआती पूछताछ में परिवार और पड़ोसियों से अमृता और उसके देवर के बीच रिश्ते को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं. पुलिस को शक है कि दोनों के बीच किसी तरह का विवाद या रिश्ते को लेकर तनाव हत्या की वजह हो सकता है. जांच में यह भी सामने आया है कि अमृता कुछ समय से पंचू से दूरी बना रही थी. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इसी वजह से आरोपी नाराज था या हत्या के पीछे कोई दूसरी वजह थी.

पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी मांग सकती है. फिलहाल पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना की पूरी वजह सामने आ सके. (IANS Hindi)