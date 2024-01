PM मोदी के लक्षद्वीप दौरे से चिढ़ा मालदीव! मंत्री के आपत्तिजनक बयान का Akshay Kumar समेत इन हस्तियों ने दिया करारा जवाब

Lakshadweep vs Maldives : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के हालिया लक्षद्वीप दौरे के बाद से भारत का पड़ोसी देश मालदीव चिढ़ गया है, जिसकी खुद की जीडीपी टूरिज्म पर टिकी हुई है. मालदीव की एक मंत्री मरियम शिउना (Mariyam Shiuna) ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए यहां तक कह दिया कि इंडिया कभी हमारी टक्कर नहीं कर सकता. हालांकि मरियम शिउना के इस बायन की निंदा खुद मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने की है, लेकिन मंत्री के इस बयान से अब सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. भारत में ट्विटर (अब X) पर #BoycottMaldives ट्रेंड हो रहा है. इतना ही नहीं अक्षय कुमार (Akshay Kumar), जॉन अब्राहम (John Abraham) और सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) समेत कई हस्तियों ने मालदीव के मंत्री की टिप्पणी की आलोचना करते हुए भारतीयों से अपील की है कि वो टूरिज्म के लिए अपने लक्षद्वीप, सिंधुदुर्ग, अंडमान और निकोबार जैसे द्वीप समूहों का दौरा करें.

अक्षय कुमार ने अपने एक ट्वीट में कहा, ‘मालदीव के प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों द्वारा भारतीयों के खिलाफ आपत्तिजन और नस्लवादी कमेंट कई बार देखे गए हैं. हैरानी होती है कि वे उस देश के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं, जहां से उन्हें बड़ी संख्या में पर्यटक मिलते हैं. हम अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे हैं, लेकिन हमें इस तरह की नफरत को बर्दाशत क्यों करें? मैंने कई बार मालदीव का दौरा किया है और हमेशा इसकी तारीफ की है, लेकिन मेरे लिए मेरे देश की गरिमा पहले स्थान पर है. आइए हम भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करें और अपने स्थानीय टूरिज्म को सपोर्ट करें’. अक्षय कुमार ने अपने पोस्ट के साथ #ExploreIndianIslands हैशटैग भी शेयर किया है.

Came across comments from prominent public figures from Maldives passing hateful and racist comments on Indians. Surprised that they are doing this to a country that sends them the maximum number of tourists.

We are good to our neighbors but

why should we tolerate such… pic.twitter.com/DXRqkQFguN

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 7, 2024