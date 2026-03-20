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Maldives Speedboat Accident Raymond Group Chairman Gautam Singhania Injured Two Indians Missing Rescue Operation Continues

मालदीव में स्पीडबोट हादसे में रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया हुए घायल , दो भारतीय लापता

Gautam Singhania Injured: मालदीव में स्पीडबोट हादसे में रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया घायल हो गए हैं. इसके अलावा दो भारतीय अब भी लापता हैं.

Gautam Singhania Injured

Gautam Singhania Injured: मालदीव में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जब पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीडबोट अचानक पलट गई. यह घटना वी फेलिधू इलाके के पास हुई. इस बोट में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें भारत, ब्रिटेन और रूस के पर्यटक शामिल थे. हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और सभी लोग समुद्र में गिर गए.

गौतम सिंघानिया हुए घायल

इस हादसे में Gautam Hari Singhania को हल्की चोटें आई हैं. वह रेमंड ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. हादसे के तुरंत बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. उनके प्रवक्ता के अनुसार, उनकी हालत अब स्थिर है और वे इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं. फिलहाल वह मुंबई में हैं और डॉक्टरों की निगरानी में रिकवरी कर रहे हैं. इस खबर से उनके परिवार और चाहने वालों को राहत मिली है.

दो भारतीय अब भी लापता

इस हादसे में दो भारतीय अब भी लापता हैं, जिनमें रैली ड्राइवर हरि सिंह भी शामिल हैं. उनके साथ एक और भारतीय का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. इस कारण उनके परिवार और दोस्तों में चिंता का माहौल है. सभी लोग उनके सुरक्षित मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि कई परिवारों के लिए चिंता का कारण बन गया है.

सर्च ऑपरेशन जारी

लापता लोगों की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम पूरी तरह सक्रिय हैं और समुद्र में हर जगह खोज की जा रही है. बचाव दल नाव और अन्य उपकरणों की मदद से लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. अधिकारियों ने कहा है कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि लापता लोगों को जल्द से जल्द खोजा जा सके.

हादसे के बाद अलर्ट

इस घटना के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है. प्रशासन ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है ताकि पता चल सके कि स्पीडबोट कैसे पलटी. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है. इस हादसे ने एक बार फिर दिखा दिया कि समुद्री सफर में सुरक्षा का ध्यान रखना कितना जरूरी है, खासकर जब पर्यटक यात्रा कर रहे हों.

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