कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ाई गई सुरक्षा, मिली Z+ सिक्योरिटी; जानें सरकार ने क्यों लिया यह फैसला

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) को ‘Z Plus’ सुरक्षा दी गई है. न्यूज एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिली खतरे की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को जेड प्लस सुरक्षा (Z Plus Security) मुहैया कराई जा रही है. ANI ने बताया कि CRPF उन्हें सुरक्षा कवर मुहैया कराएगी.

Congress president Mallikarjun Kharge gets Z plus security cover after the threat perception report of Central Intelligence agencies. CRPF will provide him security cover: Sources

(File pic) pic.twitter.com/4J0IEwmNzu

— ANI (@ANI) February 22, 2024