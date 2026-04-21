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सियासत में 'आतंकी' शब्द से बवाल, मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर घमासान, PM मोदी को लेकर BJP का पलटवार

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान से राजनीति गरमा गई है. पीएम मोदी को लेकर दिए गए विवादित शब्दों पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया. बाद में खरगे ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब विरोधियों को डराने से था.

Published date india.com Published: April 21, 2026 5:07 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
सियासत में 'आतंकी' शब्द से बवाल, मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर घमासान, PM मोदी को लेकर BJP का पलटवार

Controversy on Mallikarjun Kharge Statement: देश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी. इस बयान के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ा विरोध जताया और कांग्रेस से माफी की मांग की.

दरअसल, तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खरगे ने AIADMK और बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला. इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी.

देश के मतदाताओं का अपमान

खड़गे के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री और देश के मतदाताओं का अपमान बताया. पार्टी का कहना है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल गलत है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है.

विवाद बढ़ता देख खरगे ने बाद में सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि उनका इरादा प्रधानमंत्री को किसी विशेष श्रेणी में रखना नहीं था, बल्कि उनका मतलब यह था कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां विपक्ष को डराने का काम करती हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है.

इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खरगे के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस का स्तर लगातार गिरता जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए खड़गे को माफी मांगनी चाहिए.

बीजेपी ने किया पलटवार

बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रही है. उनका कहना था कि इस तरह की राजनीति से जनता का विश्वास कम होता है और लोकतंत्र कमजोर होता है.

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इस विवाद ने चुनावी माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे समय में इस तरह के बयान राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं. कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जहां सामाजिक न्याय और समानता की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी इस मुद्दे को जनता के बीच उठाकर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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