नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress Presidential candidate ) ने गांधी परिवार की तरफ से पार्टी के ‘आधिकारिक प्रत्याशी’ होने की धारणा को रविवार को सिरे से खारिज कर दिया. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि वह पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और अध्यक्ष बन जाने पर वह गांधी परिवार (Gandhi family) और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श करेंगे और उनके अच्छे सुझावों पर अमल भी करेंगे.Also Read - Congress President Election: खड़गे से सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं शशि थरूर, कहा- इससे लोगों में पैदा होगी दिलचस्पी

मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि उन्होंने आम सहमति का उम्मीदवार होने को लेकर अपने प्रतिद्वंद्वी शशि थरूर से चर्चा की थी. हालांकि, थरूर ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे. पार्टी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 80 वर्षीय खड़गे ने यह भी कहा कि वह किसी के विरोध में नहीं, बल्कि पार्टी को मजबूत बनाने और उसकी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए मैदान में उतरे हैं. Also Read - प्रशांत किशोर आज बिहार में 3500 किमी की पदयात्रा पश्चिम चंपारण जिले से शुरू करेंगे

अपने करीब पांच दशक के राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा,”मेरे साथी लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहतीं. सभी ने कहा कि हमारा आपके साथ सहयोग है…इसके बाद मैं मैदान में उतरा.” Also Read - सत्यपाल मलिक को नहीं मिला सेवा विस्तार, अरुणाचल के गवर्नर को मिला मेघालय राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार

मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि अनौपचारिक रूप से वह गांधी परिवार की तरफ से ‘आधिकारिक उम्मीदवार’हैं. खड़गे ने कहा, ”हमारे बहुत से वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं ने कहा कि जब गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं है, तो मुझे लड़ना चाहिए. उन्होंने जब मुझसे कहा और प्रोत्साहन दिया, तब मैं चुनाव लड़ रहा हूं.”

खड़गे ने कहा, .. मैं (अध्यक्ष बनने के बाद) गांधी परिवार और दूसरे वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श करूंगा. इसका अर्थ यह नहीं है कि खड़गे ने 50 साल की राजनीति में कुछ सीखा नहीं है. 50 साल से चुनावी राजनीति में हूं.

खड़गे ने कहा, मैं गांधी परिवार से पूछंगा, जो अच्छी चीजें होंगी, वो लूंगा और उनपर अमल करूंगा. उन्होंने थरूर का नाम लिए बगैर कहा, मैं किसी के विरोध में नहीं उतरा हूं. मैं सिर्फ कांग्रेस में मजबूती लाने के लिए और पार्टी के विचारों को मजबूती देने के लिए उतरा हूं. चाहे, महात्मा गांधी के विचार हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार हों या बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के विचार हों, मैं इन विचारों को आगे ले जाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं.

Delhi | Many leaders of the party asked me to contest the presidential elections. We both are contesting party president elections but after that, we’ll work together to strengthen the party: Congress presidential poll candidate Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/BdH4gfKphL

— ANI (@ANI) October 2, 2022