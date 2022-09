कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव (Congress President Election) शशि थरूर (Shashi Tharoor) और मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) के बीच होगा. कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. इनके अलावा झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी (Keshari Nath Tripathi) ने भी नॉमिनेशन दाखिल किया है. इन सबके बीच कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से जब पूछा गया कि इनमें से पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार कौन है तो उन्होंने कहा, ‘इन तीन में से कोई भी पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है. तीनों अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि वह पूरी प्रक्रिया में तटस्थ रहेंगी और अगर कोई दावा करता है कि उनके पास उनका आशीर्वाद है, तो यह गलत है. 17 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में 9,100 से अधिक प्रतिनिधि वोट डालने के पात्र हैं. परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा.Also Read - Congress President Election: मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव लड़ने पर BJP ने ली चुटकी, तंज कसते हुए कही यह बात...

#CongressPresidentPolls | None of these 3 is an official candidate of the party. They’re contesting on their own. Congress president has made it very clear that she’ll stay neutral throughout the process & if someone claims he has her blessings, it is incorrect: Madhusudan Mistry pic.twitter.com/Y0HuSVeAfY

— ANI (@ANI) September 30, 2022