Congress President Election: कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अगले हफ्ते (17 अक्टूबर) होना है. चुनाव में शशि थरूर (Shashi Tharoor) और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने-सामने होंगे. चुनाव-प्रचार को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) बुधवार को भोपाल में थे. इस दौरान जब उनसे 2024 के लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha Election) में पार्टी का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जिसकी चर्चा हर ओर है. पत्रकारों ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? इस पर उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक कहावत है, ‘बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम पर नाचेंगे.’Also Read - Adampur Bypoll: कांग्रेस ने आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का किया ऐलान, जानें किसे मिला टिकट

#WATCH| Bhopal, MP | There is a saying “Bakrid mein bachenge toh Muharram mein nachenge”. First, let these elections get over and let me become president, then we’ll see: Congress presidential candidate Mallikarjun Kharge when asked who would be the PM’s face, Rahul Gandhi or he. pic.twitter.com/wvtCPqDlIH

