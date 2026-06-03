दिल्ली के मालवीय नगर एरिया के रेस्टोरेंट्स में और कब-कब, किन कारणों से लगी आग

दिल्ली के व्यस्त इलाके मालवीय नगर में 3 जून 2026 की सुबह एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. रेस्टोरेंट में सुबह करीब 9:45 बजे आग लगी, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर दोपहर 12 बजे तक आ चुकी है. timesofindia के मुताबिक इस घटना ने इलाके के रेस्टोरेंट्स में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.
दिल्ली की भागती-दौड़ती जिंदगी में मालवीय नगर एक लोकप्रिय इलाका है, जहां खाने-पीने के कई ठिकाने हैं. लेकिन आज सुबह यहां जो हादसा हुआ, वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा. 11 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया. कारण अभी पता नहीं चला है. आज तक की खबर में रेस्टोरेंट का नाम Lemon Green Restaurant बताया गया है.
#WATCH | दिल्ली | दिल्ली पुलिस के अनुसार, मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में लगी आग की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।
वीडियो घटनास्थल से हैं। https://t.co/qCltQYSbZN pic.twitter.com/EB15gBj8J2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 3, 2026
NDTV और The Hindu की मई 2018 की खबर के मुताबिक में मालवीय नगर के खिरकी एक्सटेंशन में रबर गोदाम में आग लगी थी. ट्रक से शुरू हुई आग 20 घंटे तक चली थी, जिसमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तक लगे थे. कोई बड़ी मौतें नहीं हुई थी लेकिन इलाका खाली करना पड़ा थी. रबर जैसी ज्वलनशील चीजें आसानी से आग पकड़ लेती हैं.
Indian Express, मई 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में मालवीय नगर के स्क्रैप गोदाम में आग से एक व्यक्ति की मौत हुई. 25 गोदाम जल गए थे. शॉर्ट सर्किट या स्टोरेज की लापरवाही अक्सर कारण बनीहै. रेस्टोरेंट्स में भी गैस, तेल और इलेक्ट्रिकल उपकरण जोखिम पैदा करते हैं.
दिल्ली में आग की घटनाएं आम हैं क्योंकि कई पिछली बार कई आग की घटनाओं में सामने आया कि पुरानी इमारतों में सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा था. फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को अक्सर अनदेखा किया जाना पाया गया. इसीलिए मालवीय नगर जैसे इलाकों में घनी आबादी होने से एक छोटी आग भी बड़ा हादसा बन जाती है.
प्रशासन को अब नियमित चेकिंग, फायर अलार्म और एग्जिट गेट्स सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरतनी चाहिए. रेस्टोरेंट जैसी जगहें युवाओं और परिवारों के बीच पॉपुलर होती ही हैं. ऐसी जगहों पर किचन की सुरक्षा, वेंटिलेशन और स्टाफ ट्रेनिंग जरूरी है. आग लगने पर धुआं तेजी से फैलता है, मालवीय नगर के सभी रेस्टोरेंट्स की जांच होनी चाहिए. ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों.