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दिल्ली के मालवीय नगर एरिया के रेस्टोरेंट्स में और कब-कब, किन कारणों से लगी आग

रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर किचन की सुरक्षा, वेंटिलेशन और स्टाफ ट्रेनिंग जरूरी है. आग लगने पर धुआं तेजी से फैलता है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 3, 2026, 12:33 PM IST
जानिए पहले कहां कहां लगी आग और क्यों
जानिए पहले कहां कहां लगी आग और क्यों

दिल्ली के व्यस्त इलाके मालवीय नगर में 3 जून 2026 की सुबह एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. रेस्टोरेंट में सुबह करीब 9:45 बजे आग लगी, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर दोपहर 12 बजे तक आ चुकी है. timesofindia के मुताबिक इस घटना ने इलाके के रेस्टोरेंट्स में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दिल्ली की भागती-दौड़ती जिंदगी में मालवीय नगर एक लोकप्रिय इलाका है, जहां खाने-पीने के कई ठिकाने हैं. लेकिन आज सुबह यहां जो हादसा हुआ, वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा. 11 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया. कारण अभी पता नहीं चला है. आज तक की खबर में रेस्टोरेंट का नाम Lemon Green Restaurant बताया गया है.

और पढ़ें: दिल्ली के रेस्टोरेंट में लगी भयानक आग, 20 लोगों की मौत

आग लगने के कारण

  • मालवीय नगर में रेस्टोरेंट्स में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है.
  • इलाके की घनी आबादी और व्यावसायिक गतिविधियां जोखिम बढ़ाती हैं.
  • पहले की घटनाओं में शॉर्ट सर्किट, गैस लीक या सामग्री से आग फैलने जैसे कारण सामने आए हैं.
  • लोग आसानी से खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन पीछे की सुरक्षा पर ध्यान कम जाता है.

2018 में लगी थी भयानक आग

NDTV और  The Hindu की मई 2018 की खबर के मुताबिक में मालवीय नगर के खिरकी एक्सटेंशन में रबर गोदाम में आग लगी थी. ट्रक से शुरू हुई आग 20 घंटे तक चली थी, जिसमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तक लगे थे. कोई बड़ी मौतें नहीं हुई थी लेकिन इलाका खाली करना पड़ा थी. रबर जैसी ज्वलनशील चीजें आसानी से आग पकड़ लेती हैं.

2017 में भी लगी थी आग

Indian Express, मई 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में मालवीय नगर के स्क्रैप गोदाम में आग से एक व्यक्ति की मौत हुई. 25 गोदाम जल गए थे. शॉर्ट सर्किट या स्टोरेज की लापरवाही अक्सर कारण बनीहै. रेस्टोरेंट्स में भी गैस, तेल और इलेक्ट्रिकल उपकरण जोखिम पैदा करते हैं.

सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं

दिल्ली में आग की घटनाएं आम हैं क्योंकि कई पिछली बार कई आग की घटनाओं में सामने आया कि पुरानी इमारतों में सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा था. फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को अक्सर अनदेखा किया जाना पाया गया. इसीलिए मालवीय नगर जैसे इलाकों में घनी आबादी होने से एक छोटी आग भी बड़ा हादसा बन जाती है.

प्रशासन को अब नियमित चेकिंग, फायर अलार्म और एग्जिट गेट्स सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरतनी चाहिए. रेस्टोरेंट जैसी जगहें युवाओं और परिवारों के बीच पॉपुलर होती ही हैं. ऐसी जगहों पर किचन की सुरक्षा, वेंटिलेशन और स्टाफ ट्रेनिंग जरूरी है. आग लगने पर धुआं तेजी से फैलता है, मालवीय नगर के सभी रेस्टोरेंट्स की जांच होनी चाहिए. ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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