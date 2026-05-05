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TMC की हार के नतीजे भी चौंकाने वाला! ममता बनर्जी सहित ये 22 मंत्री भी नहीं बचा पाए सीट, जानें किस विधानसभा से लड़े थे बंगाल चुनाव

Bengal 22 TMC Ministers Defeated: बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटों के साथ सत्ता हासिल की. वहीं ममता बनर्जी सहित 22 मंत्रियों की हार ने TMC को 81 सीटों पर समेट दिया.

Published date india.com Updated: May 5, 2026 1:49 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
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अपने 22 मंत्रियों सहित ममता बनर्जी हारीं, देखें पूरी लिस्ट

West Bengal Election 2026 Results: साल 2026 के विधानसभा चुनावों ने भारत की राजनीति में बड़े उलटफेर किए हैं. एक ओर पश्चिम बंगाल में दीदी के गढ़ में बीजेपी ने पहली बार ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया. सामान्य कैंडिडेट की बात छोड़िए, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी इस बात से झलकती है कि ममता बनर्जी सहित सरकार के 22 मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाएं. केरल में कांग्रेस मजबूत हुई. वहीं, तमिलनाडु में ‘विजय’ की नई पार्टी ने द्रविड़ राजनीति के समीकरणों को हिलाकर रख दिया.

बंगाल में TMC का सूपड़ा साफ

2021 में 215 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) इस बार महज 81 सीटों पर सिमट गई है. वहीं, इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगा, जो अपने गढ़ भवानीपुर से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के हाथों 15,114 वोटों से हार गईं. इतना ही नहीं, उनकी कैबिनेट के 35 में से 22 मंत्रियों को जनता ने नकार दिया. इसमें टॉलीगंज से अरूप बिस्वास, दमदम से ब्रात्य बसु, और दमदम उत्तर से चंद्रिमा भट्टाचार्य जैसे दिग्गज चेहरे शामिल हैं, जिन्हें अपनी सीटों पर बड़ी पराजय झेलनी पड़ी.

पश्चिम बंगाल में किन 80 सीटों पर TMC ने बचाई अपनी साख? यहां देखें तृणमूल कांग्रेस की सीट-वाइज विनर की लिस्ट 0

हाई-प्रोफाइल नेताओं का हाल

मंत्रियों के अलावे पार्टी के कई बड़े नामों की हार का अंतर भी काफी बड़ा रहा. शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु 25,000 से अधिक वोटों से हारे, जबकि उद्योग मंत्री शशि पांजा को बीजेपी की पूर्णिमा चक्रवर्ती ने 14,600 वोटों से मात दी. राशन घोटाले के आरोपों से घिरे ज्योतिप्रिय मल्लिक को हाबड़ा में 31,000 वोटों से हारना पड़ा. उत्तर बंगाल के कद्दावर नेता उदयन गुहा भी अपनी सीट नहीं बचा सके और 17,400 वोटों से पिछड़ गए.

ममता बनर्जी सहित ये 22 मंत्री हारे

क्रम कैंडिडेट का नाम मंत्रालय विधानसभा सीट रिजल्ट

 
1 ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भवानीपुर हार
2 अरूप विश्वास हाउसिंग, पावर टॉलीगंज हार
3 ब्रात्य बसु उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा दमदम हार
4 चंद्रिमा भट्टाचार्य पर्यावरण, वित्त, प्रोग्राम मॉनिटरिंग दमदम उत्तर हार
5 शशि पांजा उद्योग, महिला एवं बाल विकास श्यामपुकुर हार
6 सुजीत बोस फायर एवं इमरजेंसी सर्विस बिधाननगर हार
7 इंद्रनील सेन टेक्निकल एजुकेशन, टूरिज्म चंदननगर हार
8 बेचाराम मन्ना एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिंगूर हार
9 स्वपन देबनाथ एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट पूर्वस्थली दक्षिण हार
10 बुलु चिक बड़ाइक पिछड़ा वर्ग, जनजातीय विकास माल हार
11 प्रदीप मजूमदार सहकारिता, पंचायत दुर्गापुर पूर्व हार
12 बिरबाहा हांसदा वन, स्वयं सहायता समूह बिनपुर हार
13 मानस रंजन भूनिया सिंचाई, जल संसाधन सबांग हार
14 मोलॉय घटक श्रम आसनसोल उत्तर हार
15 सिद्दीकुल्लाह चौधरी मास एजुकेशन, लाइब्रेरी मोंटेश्वर हार
16 उदयन गुहा नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट दिनहाटा हार
17 संध्यारानी टुडू पश्चिमांचल विकास मानबाजार हार
18 बंकिम चंद्र हाजरा सुंदरबन मामलों सागर हार
19 उज्जल बिस्वास साइंस एंड टेक्नोलॉजी कृष्णानगर दक्षिण हार
20 स्नेहासिस चक्रवर्ती ट्रांसपोर्ट जंगीपाड़ा हार
21 श्रीकांत महतो उप मंत्री, कंज्यूमर अफेयर्स सालबोनी हार
22 सत्यजीत बर्मन उप मंत्री, स्कूल शिक्षा हेमताबाद हार

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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