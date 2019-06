कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को ईद-उल-फितर के मौके पर आक्रामक रुख अपनाते हुए अपने विरोधियों को यह कड़ा संदेश दिया कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा. बनर्जी ने यहां रेड रोड पर लोगों को बधाई दी. रेड रोड पर नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. उन्होंने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो हमसे टकराएगा, वो चूर चूर हो जाएगा. यह हमारा नारा है.

बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों बड़ा झटका लगा है. भाजपा ने लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की. बनर्जी भाजपा कार्यकताओं द्वारा लगाए जाने वाले नारे ‘जय श्री राम’ की भी विरोधी रही हैं. उनका आरोप है कि भगवा दल बार बार इस नारे का इस्तेमाल कर धर्म को राजनीति के साथ मिला रहा है. पिछले कुछ हफ्तों के दौरान मुख्यमंत्री दो बार तब आपा खो बैठीं जब राज्य में कुछ स्थानों पर लोगों ने उनका काफिला गुजरने पर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाया.

WB CM: There is nothing to be scared. Muddai Lakh bura chahe to kya hota hai, wahi hota hai jo manzoor-e-khuda hota hai. Sometimes when the sun rises, its rays are very harsh but later it fades away. Don’t be scared, the faster they captured EVMs, the quicker they will go away. pic.twitter.com/vRtKHUZRQX

