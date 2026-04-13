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विधानसभा चुनाव से पहले CM ममता का वार, BJP पर लगाया ये बड़ा आरोप
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने BJP पर खतरनाक साजिश का आरोप लगाया है. जानें पूरा मामला क्या है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) राज्य में इस महीने होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता हासिल करने के लिए गुप्त तरीकों पर विचार कर रही है. सीएम ममता बनर्जी ने विशेष रूप से यह आरोप पश्चिम बंगाल के बांकुरा, पूर्व बर्धमान और पश्चिम बर्धमान जिलों में अपनी रैलियों के दौरान लगाया.
उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में ‘बंगाल का तीसरा विभाजन’ करने की योजना बना रही है. ऐसे आरोप पहले भी लगाए जाते रहे हैं, यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी. राजनीतिक विरोधी अक्सर भाजपा के उत्तर और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए ऐसे दावे करते हैं. 2024 में भाजपा की जीती गई लगभग आधी सीटें इन्हीं क्षेत्रों से थीं.
अभी तक के बांकुरा चुनाव नतीजे क्या बताते हैं?
बांकुरा जिला पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्से में स्थित है. इसके पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में बिहार, झारखंड और ओडिशा की सीमाओं से जुड़े पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, झारग्राम और पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जिले आते हैं. इन क्षेत्रों के कई हिस्से ‘राढ़ बंगाल’ क्षेत्र में आते हैं, जिसे एक सुनियोजित हिस्से के रूप में बताया जाता है, और साथ ही राज्य को उत्तर और दक्षिण में बांटने की बात भी कही जाती है.
भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में कई सीटें जीती थीं और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इनमें से कुछ सीटें वापस जीत लीं.
ममता बनर्जी ने BJP पर विभाजन का आरोप लगाया
अब ममता बनर्जी ने फिर से विभाजन का आरोप दोहराया है. उन्होंने बंगाली अस्मिता को उठाते हुए यह भी कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों को बिहार या ओडिशा में मिलाया जा सकता है, जहां बंगालियों को निशाना बनाया जा सकता है.
बांकुरा लोकसभा सीट के छह विधानसभा क्षेत्र बांकुरा जिले में हैं, और एक पुरुलिया में आता है. 2019 में, यह सीट भाजपा ने तृणमूल से एक लाख चौहत्तर हजार से अधिक वोटों के अंतर से छीनी थी, लेकिन 2024 में, यह सीट तृणमूल ने तीस हजार से कम वोटों के अंतर से वापस जीत ली. 2021 के विधानसभा चुनाव में, भाजपा ने यहां के सात में से चार सीटें जीती थीं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में, वह केवल एक सीट पर बढ़त बना पाई.
बंगाल में किस दिन होंगे चुनाव?
बर्धमान-दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान जिलों में फैला है. 2019 में भाजपा के एस.एस. अहलूवालिया ने यह सीट जीती थी, लेकिन 2024 में तृणमूल कांग्रेस के क्रिकेटर उम्मीदवार कीर्ति आजाद ने इसे बड़े अंतर से जीत लिया.
आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में 2014 और 2019 में भाजपा के बाबुल सुप्रियो जीते थे, लेकिन बाद में वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. 2024 में यह सीट अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल के लिए जीती. भाजपा ने 2021 में कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाए रखी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में उसका प्रभाव कम हुआ.
मेदिनीपुर और झारग्राम जैसे क्षेत्रों में भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा और तृणमूल के बीच मुकाबला कड़ा रहा, हालांकि 2024 में तृणमूल ने कई जगह बढ़त बनाए रखी. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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