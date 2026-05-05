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'हम हारे नहीं हैं, BJP ने EC का इस्तेमाल किया...', ममता बनर्जी ने हारने के बाद चुनाव आयोग को बताया विलैन

Mamata Banerjee: बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं हारे, बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया.

Published date india.com Published: May 5, 2026 4:05 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
'हम हारे नहीं हैं, BJP ने EC का इस्तेमाल किया...', ममता बनर्जी ने हारने के बाद चुनाव आयोग को बताया विलैन

Mamata Banerjee: बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं हारे, बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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