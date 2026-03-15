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Mamata Banerjee Da Arrears Announcement For Government Employees Da Announcement West Bengal

चुनाव तारीखों से ठीक पहले ममता बनर्जी का बड़ा दांव! सरकारी कर्मचारियों को दी गुड न्यूज, इस महीने से मिलेगा DA एरियर

Assembly Elections 2026: विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2026) की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ममता सरकार ने राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

Mamata Banerjee DA Announcement: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2026) की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्मचारियों को ROPA 2009 के तहत बकाया महंगाई भत्ता (DA) एरियर मार्च 2026 से मिलना शुरू होगा. ये फैसला ऐसे समय आया है जब चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है.

दरअसल, लंबे समय से राज्य के कर्मचारी DA को लेकर आंदोलन कर रहे थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सरकार का ये फैसला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है.

I am happy to announce that our Ma-Mati-Manush government has delivered on its promise to all its employees and pensioners, and to lakhs of teachers and non-teaching staff of our educational institutions, as well as employees/ pensioners of our other grant-in-aid instititions… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 15, 2026

DA को लेकर लंबे समय से बड़ा विवाद

राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता (DA) को लेकर लंबे समय से बड़ा विवाद चल रहा है, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. चुनाव से ठीक पहले DA एरियर देने की घोषणा पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इसे ‘मजाक’ बताया और कहा कि ये केवल चुनाव से पहले किया गया एक आखिरी राजनीतिक स्टंट है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सालों तक कर्मचारियों के साथ धोखा किया और अब केवल नोटिफिकेशन जारी कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.

दरअसल, राज्य के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर DA और बकाया राशि की मांग को लेकर पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था. मई 2022 में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर DA दिया जाए. हालांकि, राज्य सरकार ने इस फैसले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी. पिछले साल मई में कोर्ट ने सरकार को बकाया DA का 25 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन वित्तीय संकट का हवाला देते हुए सरकार तय 6 हफ्तों में भुगतान नहीं कर सकी और छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा.

इसी बीच कर्मचारियों के संगठनों ने हड़ताल की घोषणा भी की थी, जिस पर राज्य सरकार ने ‘नो वर्क, नो पे’ की चेतावनी दी. फिलहाल राज्य सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 18 प्रतिशत DA मिल रहा है, जिसमें हाल ही में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी जोड़ी गई है. जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 50 प्रतिशत DA मिल रहा है, इसी वजह से पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है.

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