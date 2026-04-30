Hindi India Hindi

Mamata Banerjee Exit Poll Controversy Evm Security West Bengal Election 2026

'रातभर जागो, EVM बचाओ...', एग्जिट पोल पर CM ममता का बड़ा वार, बंगाल में चरम पर सियासी टेंशन

पश्चिम बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल पर ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सवाल उठाते हुए BJP पर आंकड़े 'फिक्स' करने का आरोप लगाया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से EVM की निगरानी करने और मतगणना तक सतर्क रहने की अपील की.

West Bengal EVM Controversy: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आते ही सियासत गरमा गई है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन एग्जिट पोल को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर आरोप लगाया कि ये आंकड़े ‘फिक्स’ किए गए हैं और इसका मकसद टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना है.

ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने समर्थकों से अपील की कि वे पूरी रात जागकर EVM स्ट्रॉन्ग रूम्स की निगरानी करें. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है. ममता ने कहा, ‘एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर से निकले हुए लगते हैं. ये आंकड़े झूठे हैं और सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं.’

क्या बोलीं ममता बनर्जी?

उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में पूरी रात छापेमारी जैसी गतिविधियां हुईं. ममता ने आशंका जताई कि ईवीएम में हेरफेर या डेटा बदलने की कोशिश की जा सकती है. उन्होंने कहा, ‘जब तक मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नतीजे घोषित नहीं करती, कोई भी काउंटिंग टेबल न छोड़े. वे हमारे वोट बीजेपी को और बीजेपी के वोट हमें दिखाने की कोशिश कर सकते हैं.’

मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो वह खुद काउंटिंग हॉल जाकर निगरानी करेंगी. उन्होंने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि आपने अब तक बहुत संघर्ष किया है, बस थोड़ा और धैर्य रखें और बंगाल को बचाएं. हालांकि, एग्जिट पोल के आंकड़े इस बार कड़े मुकाबले की ओर इशारा कर रहे हैं.

एग्जिट पोल के नतीजे

कई सर्वे एजेंसियों के अनुसार BJP को बढ़त मिलती दिख रही है. Matrize के एग्जिट पोल के मुताबिक BJP 146 से 161 सीटें जीत सकती है, जबकि TMC+ 125 से 140 सीटों के बीच रह सकती है. इसी तरह P-Marq ने भी BJP को 150–175 सीटों के साथ आगे दिखाया है, जबकि TMC को 118–138 सीटें मिलने का अनुमान है. Poll Diary के सर्वे में भी BJP को स्पष्ट बढ़त दी गई है, जहां उसे 142–171 सीटें मिल सकती हैं और TMC 99–127 सीटों तक सिमट सकती है.

इन सभी अनुमानों के बावजूद ममता बनर्जी ने विश्वास जताया है कि उनकी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी. उन्होंने दावा किया कि टीएमसी 294 में से 226 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी. बंगाल की राजनीति में इस समय तनाव चरम पर है. एक तरफ एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी इन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रही है. सभी की नजरें 4 मई के परिणामों पर टिकी हैं.

Add India.com as a Preferred Source