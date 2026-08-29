ममता बनर्जी पर FIR, हाईकोर्ट के आदेश का नहीं किया पालन... जानें क्या है पूरा मामला

Mamata Banerjee: बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी पर कोलकाता पुलिस ने FIR दर्ज की है. यह मामला 28 अगस्त को कोलकाता के कैथेड्रल रोड पर हुए तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) के स्थापना दिवस कार्यक्रम से जुड़ा है. पुलिस का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से तय की गई कुछ शर्तों का पालन नहीं हुआ. हाईकोर्ट ने कार्यक्रम के वक्त, सड़क की एक लेन को ट्रैफिक के लिए खुला रखने का निर्देश दिया था और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का समय तय किया था.
पुलिस के मुताबिक, कार्यक्रम शुरू होने के बाद कुछ समय तक कैथेड्रल रोड की दोनों लेन पर भीड़ जमा रही, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुआ. पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यक्रम हाईकोर्ट की तय समय सीमा यानी 3 बजे के बाद भी चलता रहा. FIR में ममता बनर्जी और TMCP आयोजकों पर कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस का कहना है कि भीड़ ने बैरिकेड हटाए और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की भी की. हालांकि, इन आरोपों की जांच जारी चल रही है.
FIR में पुलिस ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की ओर से दिए गए निर्देश या अपील के चलते समर्थकों ने हाईकोर्ट की तय पाबंदियों का उल्लंघन किया. पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान कुछ समर्थकों की पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई, साथ ही सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई. यह मामला अब जांच के अधीन है, क्या सच है क्या झूठ यह तो बाद में साबित हो पाएगा.
इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि उन्होंने पुलिस को ममता के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया. सीएम ने यह भी कहा कि पुलिस को पूरे मामले की जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट को देने के लिए कदम उठाने को कहा गया है. शुभेंदु का कहना था कि कोर्ट ने एक लेन को ट्रैफिक के लिए खाली रखने का निर्देश दिया था, लेकिन आरोप है कि रैली के दौरान दोनों लेन पर भीड़ रही. अब पुलिस जांच करेगी कि हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किस तरह हुआ और इसमें किन लोगों की भूमिका रही.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें