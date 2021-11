Mamata Banerjee Meets PM Modi: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) को ग्लोबल बिजनेस मीट के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया.Also Read - आज PM मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी, BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से भी मिलना तय, ये है मुद्दा

I also spoke to PM Modi on Tripura violence: West Bengal CM Mamata Banerjee

If Akhilesh (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) needs our help, then we are ready to extend help, says Mamata Banerjee on being asked about UP Assembly elections pic.twitter.com/V2XqY7mO4q

— ANI (@ANI) November 24, 2021