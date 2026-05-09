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मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, लेकिन 'Former CM' नहीं लिखा; ममता के X बायो ने दिया बड़ा सियासी संदेश

Mamata Banerjee Twitter: बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सत्ता बदलने के बाद अपने X बायो में बड़ा बदलाव किया, लेकिन खुद को 'पूर्व मुख्यमंत्री' नहीं लिखा.

Published date india.com Published: May 9, 2026 4:52 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, लेकिन 'Former CM' नहीं लिखा; ममता के X बायो ने दिया बड़ा सियासी संदेश

Mamata Banerjee Twitter Bio: पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. इस बार वजह कोई बयान या विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल है.

दरअसल, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने अपने X (पहले ट्विटर) प्रोफाइल का बायो बदला. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि उन्होंने खुद को ‘Former Chief Minister’ यानी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं लिखा.

बायो में क्या बदला?

पहले ममता बनर्जी के प्रोफाइल में ‘Honourable Chief Minister, West Bengal’ लिखा हुआ था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद उन्होंने इसे बदलकर ‘Chief Minister of West Bengal (15th, 16th, 17th Vidhan Sabha)’ कर दिया है.

यानी उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र तो किया, लेकिन कहीं भी ‘पूर्व मुख्यमंत्री’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया. यही बात अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

सोशल मीडिया पर मचा विवाद

ममता के पुराने बायो को लेकर सोशल मीडिया पर पहले ही विवाद शुरू हो चुका था. कई यूजर्स लगातार सवाल उठा रहे थे कि जब नई सरकार बन चुकी है, तो उनका प्रोफाइल अपडेट क्यों नहीं किया गया.

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कुछ लोगों ने तो X और उसके मालिक एलन मस्क (Elon Musk) को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग भी की. इसके बाद अचानक बायो में बदलाव हुआ, जिसने नए राजनीतिक संकेत दे दिए.

हार के बाद भी नहीं मानी पराजय

विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा. पार्टी की सीटें काफी कम हो गईं, जबकि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की.इसके बावजूद ममता बनर्जी लगातार कहती रही हैं कि उनकी पार्टी ‘नैतिक रूप से’ चुनाव जीती है. उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर साजिश के आरोप भी लगाए थे.

इस्तीफा न देने पर भी रही थीं अड़ी

चुनाव परिणाम आने के बाद ममता ने तुरंत इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था. उनका कहना था कि वह दबाव में झुकने वाली नहीं हैं. हालांकि, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनका पद खुद समाप्त हो गया. इसके बाद राज्यपाल ने नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई.

अब फिर ‘स्ट्रीट फाइटर’ वाली राजनीति?

ममता बनर्जी ने हाल ही में खुद को ‘फ्री बर्ड’ बताते हुए संकेत दिए कि अब वह फिर से सड़क की राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं. राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि वह एक बार फिर आंदोलन और विरोध की राजनीति के जरिए वापसी की कोशिश करेंगी.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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