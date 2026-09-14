TMC नेता का दावा-दुर्गापूजा से पहले बंगाल की राजनीति में होगा बड़ा खेला! ममता का साथ छोड़ चुके 17 सांसद थामेंगे BJP का हाथ

पश्चिम बंगाल की राजनीति में दुर्गा पूजा से पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने का दावा किया गया है. बंगाल के कूचबिहार से सांसद और TMC से बगावत कर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हुए जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने TMC के बागी सांसदों को लेकर बड़ा दावा किया है. NCPI के 20 में से 17 सांसद जल्द ही BJP का दामन थाम सकते हैं. उनके मुताबिक यह दल-बदल दुर्गा पूजा से पहले या उसके तुरंत बाद अक्टूबर में हो सकता है. हालांकि, अभी BJP की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
दरअसल, बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC की हार के बाद 14 जून 2026 को बागी सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था. TMC के 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी से अलग होकर खुद रा त्रिपुरा की स्थानीय पार्टी NCPI में विलय कर लिया था. इसके बाद उन्होंने NDA को समर्थन देने का ऐलान किया था. इन बागी सांसदों में काकली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय, सायोनी घोष, यूसुफ पठान, दीपक अधिकारी, जून मालिया, प्रसून बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया समेत कुल 20 सांसद शामिल हैं. अब ये सांसद सीधे BJP में शामिल होंगे.
कूच बिहार सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने रविवार (13 सितंबर) को कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में ये दावा किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बसुनिया ने कहा, “दो-तिहाई से ज्यादा सांसदों के साथ जाने से दल-बदल कानून लागू नहीं होगा. हालांकि, तीन सांसद- अबू ताहेर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान BJP में शामिल हुए बिना बाहर से NDA का समर्थन करेंगे.”
बसुनिया के मुताबिक, अगर 17 सांसद एक साथ BJP में जाते हैं, तो यह संख्या NCPI के कुल 20 सांसदों के दो-तिहाई से ज्यादा होगी. इसी आधार पर उनका दावा है कि उन पर दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का खतरा नहीं होगा.
1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बने दल-बदल कानून का उद्देश्य सांसदों और विधायकों को पार्टी बदलने या पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट देने से रोकना है. इस कानून के खिलाफ जाने पर सांसदी जा सकती है.
हालांकि, इस कानून का सबसे बड़ा लूपहोल भी है. इस कानून में अगर बागी सांसद दूसरी पार्टी में अपना विलय करा लेते हैं, तो छूट मिल जाती है. यानी अगर किसी पार्टी के विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय का फैसला करते हैं, तो उन पर दल-बदल कानून लागू नहीं होता. यह छूट तभी मिलेगी जब विलय की कानूनी शर्तें पूरी हों.
मौजूदा समय में TMC के 8 लोकसभा सांसद हैं. पहले 28 सांसद थे, जिसमें से 20 अलग हो गए हैं.राज्यसभा की बात करें, तो TMC के 13 में 2 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं. 11 राज्यसभा सांसद बचे हैं. इस बार विधानसभा चुनाव में ममता की पार्टी ने 80 सीटें जीती थीं. चुनाव के कुछ दिन बाद ही 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं. यानी अब ममता के पास सिर्फ 22 विधायक बचे हैं.
ममता बनर्जी इस बार अपनी सीट हार चुकी हैं. वह विधानसभा का उपचुनाव भी नहीं लड़ेंगी. नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है. नंदीग्राम से संचिता प्रधान (डे) और रेजीनगर से रबीउल आलम चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया गया है. नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इसे खाली करने के बाद हो रहे हैं.
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