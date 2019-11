कोलकाताः पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का की यात्रा के लिए एक हेलिकॉप्टर की अनुमति देने का अनुरोध बृहस्पतिवार को ठुकरा दिया गया. राज्य सरकार ने एक सप्ताह दूसरी बार इस तरह का अनुरोध अस्वीकार किया है. धनखड़ को शुक्रवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने फरक्का जाना है.

राज भवन के एक सूत्र ने कहा कि हेलीकॉप्टर के लिये अनुरोध काफी समय रहते किया गया था लेकिन प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यपाल ने नादिया जिले के शांतिपुर में एक महोत्सव में शामिल होने के लिये एक हेलीकॉप्टर का अनुरोध किया था, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने ठुकरा दिया था.

तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत पर सवाल उठाते हुए इसे “बेतुका” और “जनता के पैसे का दुरुपयोग” करार दिया. राज्य सरकार के मना करने के बाद अब राज्यपाल ने इसके लिए राज्य सचिव के पास पत्र लिखकर इसकी मांग की है.

West Bengal Governor has written to WB Chief Secy stating “request for helicopter made to state govt not found favourable consideration”. He has requested for a helicopter to visit Prof SNH College,Murshidabad on 15Nov,where he has been invited for its silver jubilee celebrations pic.twitter.com/kP7FtfFudl

— ANI (@ANI) November 14, 2019