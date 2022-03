नई दिल्ली: टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने चार राज्यों में बीजेपी की जीत और विपक्ष को लेकर बयान दिया है. ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चार राज्यों में चुनाव जीत गई है. सभी पार्टियों को मिलकर बीजेपी से मुकाबला करना होगा. ममता बनर्जी ने कहा कि सबको एक होना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है. अब कांग्रेस के भरोसे नहीं रहा जा सकता है.Also Read - MCD Elections 2022: दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर केजरीवाल ने PM मोदी से की यह अपील

ममता बनर्जी ने कहा कि गोवा के नतीजों पर भी बात की है. ममता बनर्जी ने कहा कि गोवा में हमने अपनी पार्टी सिर्फ तीन महीने पहले लॉन्च की थी. सिर्फ तीन महीने में ही हमारी पार्टी ने 6 प्रतिशत वोट हासिल किये हैं. ये काफी है. आगे नतीजे और बेहतर होंगे.

