Train Accident: ममता बालासोर पहुंचीं, बोलीं- यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा, पश्चिम बंगाल के मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की मदद देंगी 

Train Accident: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शनिवार को ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटनास्थल पहुंचीं. उन्होंने कहा-यह इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. CMO के बयान के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की मदद देंगी.

बता दें कि बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की दुर्घटना के बाद बचाव कार्य चल रहा है. अधिकारियों के अनुसार, कम से कम 261 लोग मारे गए और 900 से अधिक अन्य घायल हो गए. अभी मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान है.

बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “कोरोमंडल सबसे अच्छी एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक है. मैं तीन बार रेल मंत्री रही. मैंने जो देखा, यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है.” इस तरह के मामले रेलवे के सुरक्षा आयोग को सौंपे जाते हैं और वे जांच करते हैं और एक रिपोर्ट देते हैं. जहां तक ​​मुझे पता है, ट्रेन में कोई टक्कर-रोधी उपकरण नहीं था. अगर डिवाइस ट्रेन में होता, तो ऐसा नहीं होता …मृतकों को वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन अब हमारा काम बचाव अभियान और सामान्य स्थिति की बहाली है.

#WATCH | At the site of #BalasoreTrainAccident , West Bengal CM and former Railways Minister Mamata Banerjee says, "Coromandel is one of the best express trains. I was the Railway Minister thrice. From what I saw, this is the biggest railway accident of the 21st century. Such…

पश्चिम बंगाल सीएमओ ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्घटना में राज्य के मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है. घायलों के लिए 1 लाख रुपए और राज्य के पीड़ितों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा.