भीड़, धक्का-मुक्की और फिर जड़ दिया थप्पड़! ममता बनर्जी का गुस्सा कैमरे में कैद, देखें वायरल VIDEO

कोलकाता में एक रैली के बाद मची अफरा-तफरी के दौरान ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारती दिख रही हैं. घटना सोशल मीडिया पर वायरल है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/mamata-banerjee-slaps-tmc-worker-video-viral-kolkata-rally-chaos-west-bengal-politics-8468945/ Copy

रैली के बाद ममता बनर्जी का कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ.

तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि रैली के दौरान कई कार्यकर्ता घायल हुए.

पार्टी ने विरोधियों पर रैली में हंगामा करने का आरोप लगाया है.

पुलिस वायरल वीडियो और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

Mamata Banerjee Slaps Worker: पश्चिम बंगाल की राजनीति में बुधवार (8 जुलाई) को उस समय नया विवाद खड़ा हो गया, जब तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो में वो अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारती हुई दिखाई दे रही हैं. ये घटना कोलकाता में आयोजित छात्र और युवा विंग की रैली के बाद हुई अफरा-तफरी के दौरान सामने आई.

जानकारी के अनुसार, रैली खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर जमा हो गए थे. इस दौरान कई नेता और कार्यकर्ता घायल बताए गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही थी. मौके पर काफी भीड़ होने के कारण आवाजाही प्रभावित हो रही थी और ममता बनर्जी खुद रास्ता खाली कराने में जुटी थीं.

यहां देखें वीडियो-

Mamata Banerjee loses it! Slaps her own TMC worker in public during Kalighat chaos. Frustrated Didi couldn’t control the crowd pic.twitter.com/5N2YiamauG — Raghu (@IndiaTales7) July 8, 2026

देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक

बताया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम उस रैली के बाद हुआ, जिसे हाल ही में सामने आए एक कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले के विरोध में आयोजित किया गया था. पार्टी का दावा है कि रैली के दौरान विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हुए. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विरोधी दल के समर्थकों ने जुलूस में घुसकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि, इन आरोपों पर दूसरी तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

रैली के दौरान नारेबाजी, धक्का-मुक्की और कुछ नेताओं पर अंडे फेंके जाने की भी खबरें सामने आईं. पार्टी के अनुसार, कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच की जा रही है. जरूरत पड़ने पर उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल की जाएगी.

फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी के वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल के बीच इस तरह की घटनाएं राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन सकती हैं. सोशल मीडिया पर भी वीडियो को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.