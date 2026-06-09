Mamata Banerjee Sonia Gandhi Meeting Within 24 Hours After Tmc Split India Bloc Help
24 घंटे में दूसरी बार सोनिया गांधी से हुई ममता बनर्जी की मुलाकात, क्या INDIA से निकलेगा TMC संकट का हल?
Mamata Banerjee-Sonia Gandhi Meeting: TMC में जारी बगावत और संसद में पार्टी की संभावित टूट ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं. ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के साथ संवाद बढ़ाना ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संकट और पार्टी में टूट का सामना कर रही ममता बनर्जी अब ‘एकला चलो’ की पॉलिसी छोड़कर ‘हम साथ साथ हैं’ पॉलिसी पर चलने लगी हैं. TMC में टूट को रोकने के लिए ममता ने विपक्षी गठबंधन INDIA से सहयोग की मांग की है. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार (9 जून 2026) को दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात की. 24 घंटे में ये दोनों की दूसरी मुलाकात थी.
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुलाकात केवल शिष्टाचार भेंट नहीं है. इसके पीछे विपक्षी राजनीति, INDIA गठबंधन की भविष्य की रणनीति और पश्चिम बंगाल में बदलते राजनीतिक समीकरण जैसे कई बड़े मुद्दे हो सकते हैं.
हाल के दिनों में TMC के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया है. पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीकर के नेतृत्व में एक बड़ा धड़ा (20 सांसद और 58 विधायक) पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है. रिपोर्टों में दावा किया गया है कि करीब 20 सांसद पार्टी लाइन से अलग रुख अपना सकते हैं. इससे ममता बनर्जी की राजनीतिक स्थिति पर दबाव बढ़ गया है.
बंगाल में खिलाफ, देश में एकजुट है TMC -कांग्रेस
ऐसे माहौल में सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कांग्रेस और TMC के रिश्ते अतीत में कई बार उतार-चढ़ाव से गुजरे हैं. पश्चिम बंगाल में दोनों दल अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर BJP के खिलाफ विपक्षी एकता के मुद्दे पर दोनों साथ भी नजर आते रहे हैं.
ममता को INDIA के साथ की जरूरत
बंगाल की मौजूदा परिस्थितियों में ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगियों के समर्थन की जरूरत है. TMC में जारी बगावत और संसद में पार्टी की संभावित टूट ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं. ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के साथ संवाद बढ़ाना ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
8 जून को दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक हुई थी. इसमें ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए थे. इस बैठक का उद्देश्य विपक्षी दलों के बीच समन्वय बढ़ाना और भविष्य की रणनीति तय करना था. हालांकि, गठबंधन के भीतर मतभेदों की चर्चा भी लगातार होती रही है.
BJP के खिलाफ साझा रणनीति बनाने में जुटा INDIA
दिल्ली में हुई ममता-सोनिया मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह ऐसे समय पर हुई है जब विपक्ष BJP के खिलाफ साझा रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बैठक में TMC संकट के अलावा संसद के आगामी सत्र, विपक्षी एकता और राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरणों पर भी बातचीत हुई हो सकती है. हालांकि, दोनों नेताओं की ओर से मुलाकात के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि TMC के भीतर चल रहा संकट किस दिशा में जाता है.