क्या TMC में सबकुछ ठीक नहीं? ममता बनर्जी की बैठक में पहुंचे केवल 80 में से 20 MLA, क्या टूट रही एकजुटता

पश्चिम बंगाल में टीएमसी (TMC) की विधायक दल की बैठक कम उपस्थिति के कारण रद्द हो गई. अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले के बीच पार्टी में समन्वय और संगठन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक संकट का संकेत बता रहा है.

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TMC Meeting Cancelled: पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल बढ़ गई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर बुलाई गई तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक दल की बैठक पर्याप्त उपस्थिति न होने के कारण रद्द करनी पड़ी. बैठक में 80 में से केवल 20 विधायक ही पहुंचे, जिसके बाद पार्टी के अंदर असंतोष और संगठनात्मक चुनौतियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. दूसरी तरफ, अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले ने राज्य की सियासत को और गर्म कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, टीएमसी के 80 विधायकों में से केवल 20 विधायक ही बैठक में शामिल हुए. पार्टी नेतृत्व चाहता था कि इस बैठक के माध्यम से विधायकों और शीर्ष नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए. इसी कारण बैठक को ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित किया गया था, ताकि इसका राजनीतिक और संगठनात्मक महत्व बढ़ सके.

पार्टी नेताओं ने इसपर क्या कहा?

हालांकि, पार्टी नेताओं का कहना है कि कम उपस्थिति का कारण संगठन के अंदर कोई असंतोष नहीं, बल्कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रम हैं. टीएमसी का दावा है कि सांसद अभिषेक बनर्जी और अन्य नेताओं पर हुए कथित हमलों के बाद कई विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ व्यस्त थे. पार्टी प्रवक्ताओं के अनुसार, कई नेताओं ने पहले ही बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था.

दरअसल, हाल ही में दक्षिण 24 परगना जिले में अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले का मामला सामने आया था. टीएमसी का आरोप है कि उनके काफिले पर ईंट, पत्थर और अंडे फेंके गए, जिससे उन्हें आंख के पास चोट भी लगी. घटना के बाद राज्यभर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए. टीएमसी ने इस हमले के लिए बीजेपी समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.

इस विवाद ने राज्य की राजनीति को और ज्यादा ध्रुवीकृत कर दिया है. टीएमसी नेताओं का आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर पार्टी के नेताओं को निशाना बना रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जनता का गुस्सा टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ बढ़ रहा है. इस राजनीतिक टकराव के बीच पांच लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है.

उधर, विधायक दल की बैठक रद्द होने के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे टीएमसी के भीतर बढ़ती चुनौतियों का संकेत बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे आगामी राजनीतिक बदलावों से जोड़कर देखा. विपक्षी समर्थकों ने इस घटनाक्रम को पार्टी के लिए चेतावनी बताया, जबकि टीएमसी समर्थकों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों को नजरअंदाज कर राजनीतिक निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी.