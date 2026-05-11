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Mamata Banerjee Tmc Reached Sc Against West Bengal Assembly Elections 31 Seats Results

बंगाल चुनाव में 31 सीटों के नतीजों को TMC ने SC में किया चैलेंज, अदालत ने दिया ये जवाब

पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 में कुल वोटर 7.66 करोड़ थे. SIR के बाद 90.83 लाख नाम हटाए गए. यानी एक ही बार में 11.85% वोटर्स कम हो गए. अभी राज्य में 6.76 करोड़ वोटर हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने 80 सीटें जीती हैं. (ANI)

सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से कराए गए वोटर्स लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. बंगाल विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कुल 31 सीटों के नतीजों के लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. TMC ने दावा किया कि इन सीटों में जीत का अंतर SIR में कटे वोटों से भी कम है. अब कोर्ट ने TMC को इस मामले में नई याचिकाएं दाखिल करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने सोमवार को बंगाल में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. TMC ने दावा किया कि हालिया विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर जीत का अंतर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान हटाए गए वोटों की संख्या से कम था. TMC सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने जस्टिस जॉयमल्या बागची की उस टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर जीत का अंतर हटाए गए वोटों से कम है;तो अदालत शिकायतों पर विचार कर सकती है.

TMC ने कोर्ट में क्या दलील दी?

कल्याण बनर्जी ने अदालत में कहा, “मेरे एक उम्मीदवार 862 वोटों से हारे, जबकि दिलचस्प बात यह है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में SIR के दौरान 5,550 वोट हटा दिए गए थे. ऐसी 31 सीटें हैं, जहां जीत का अंतर हटाए गए वोटों से कम था. TMC और भाजपा के बीच कुल वोटों का अंतर करीब 32 लाख था. वोट डिलीशन के खिलाफ 35 अपीलें अभी भी पेंडिंग हैं.”

अदालत ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बंगाल में सीटों पर जीत का अंतर SIR में कटे वोटों से कम मामले में ममता बनर्जी और अन्य लोग नई याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं. जस्टिस बागची ने कहा, “परिणामों, वोट हटाने आदि के बारे में जो भी कहना है, उसके लिए अलग अंतरिम आवेदन दाखिल करना होगा. चुनाव आयोग जो यह कह रहा है कि चुनाव याचिका ही उपाय है, वह अपनी जवाबी हलफनामे में यह बात रख सकता है.”

बंगाल में SIR से हटे 90.83 लाख वोटर्स के नाम

पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 में कुल वोटर 7.66 करोड़ थे. SIR के बाद 90.83 लाख नाम हटाए गए. यानी एक ही बार में 11.85% वोटर्स कम हो गए. अभी राज्य में 6.76 करोड़ वोटर हैं. चुनाव आयोग ने बताया कि जांच के तहत आए 60.06 लाख वोटरों में से 27.16 लाख के नाम हटाए गए. बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में भी बड़े स्तर पर नाम हटाए गए हैं. नॉर्थ 24 परगना में 5.91 लाख में से 3.25 लाख नाम हटे.

चुनाव नतीजों पर कोर्ट ने इस कंडीशन में कही थी दखल देने की बात

सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल ने कहा था कि चुनाव के नतीजों में तभी दखल दिया जाएगा, जब बड़ी संख्या में वोटर्स बाहर किए गए हों. साथ ही संख्या जीत के अंतर को प्रभावित करती हो. जस्टिस बागची ने आयोग से कहा था कि मान लीजिए कि जीत का अंतर 2% है और 15% मतदाता वोट नहीं डाल सके, तो हमें इस पर सोचना होगा. यह चिंता का मामला हो सकता है.

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कैसे रहे बंगाल चुनाव के नतीजे?

बंगाल विधानसभा चुनाव में BJP ने 294 में से 207 सीटें जीतीं. TMC को 80 सीटें मिली हैं. इन चुनावों में राज्य में 90% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई. BJP को कुल 2 करोड़ 92 लाख 24 हजार 804 वोट मिले हैं. तृणमूल कांग्रेस को 2 करोड़ 60 लाख 13 हजार 377 वोट मिले हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, कुल 293 सीटों में से 176 पर जीत का अंतर 30 हजार से कम और 117 सीटों पर 30 हजार से अधिक रहा. इस बार BJP की 25 सीटें ऐसी हैं, जहां हटाए या अयोग्य घोषित मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से अधिक है.

ममता ने कहा था, “हम हारे नहीं, हराए गए”

चुनाव नतीजे आने के एक दिन बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे. ममता ने कहा था, “मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं. मेरे इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता. इसलिए राजभवन नहीं जाऊंगी. वे ऑफिशियली हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम चुनाव जीते हैं.”

ममता बनर्जी ने कहा था, “पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही वे कहने लगे कि BJP 195-200 सीटें जीत रही है. अंतिम नतीजे का इंतजार नहीं किया. BJP वालों ने पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर लोगों और काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू कर दिया. हम चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाएंगे. क्या करेंगे, यह अभी नहीं बताएंगे.”