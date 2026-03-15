ममता ने चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले DA का किया ऐलान, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन? जानें नियम

ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की चुनाव तारीख आने से थोड़ी देर पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए DA एरियर देने का ऐलान किया. ऐसे में चलिए जानते हैं क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं?

Published date india.com Published: March 15, 2026 7:41 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
ममता ने चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले DA का किया ऐलान, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन? जानें नियम
ममता बनर्जी ने बंगाल कर्मचारियों के लिए DA का ऐलान किया है. (Photo from IANS)

ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने से ठीक पहले कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को ROPA 2009 के तहत, मिलने वाला DA का बकाया मार्च 2026 से देना शुरू किया जाएगा. जहां एक तरफ यह फैसला राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, वहीं सीएम ममता के लिए परेशानी खड़ी कर दी.

दरअसल, विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले DA बकाया देने की घोषणा एक चुनावी कदम है. भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि सरकार ने लंबे समय तक कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया. ऐसे में चुनाव से पहले घोषणा करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. अब सवाल उठता है चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले इतना बड़ा फैसला लेना क्या आचार संहिता का उल्लंघन है? आइए जानते हैं चुनाव आयोग ने इस पर क्या कहा

चुनाव आयोग ने DA ऐलान को लेकर क्या कहा?

चुनाव आयोग ने साफ किया कि ममता की यह घोषणा आचार संहिता लागू होने से पहले की गई थी. इसलिए इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. ECI ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी चुनाव वाले राज्यों में Model Code of Conduct लागू हो गया है, लेकिन उससे पहले राज्य सरकारों द्वारा लिए गए फैसले वैध माने जाएंगे. ऐसे में ममता बनर्जी का यह फैसला चुनावी नियमों के खिलाफ नहीं है.

आचार संहिता क्या होता है?

अब बात करें आचार संहिता क्या होता है और इसे क्यों बनाया गया है? तो चलिए इस बार में भी आपको बता देते हैं. चुनाव के दौरान, निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू करता है. जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, उसी समय से यह नियम लागू हो जाते हैं. इसके तहत सरकार और राजनीतिक दलों को कई पाबंदियों का पालन करना पड़ता है.

नियम तोड़ने पर क्या सजा मिलती है?

उदाहरण से समझें तो नई सरकारी योजनाओं की घोषणा, बड़े आर्थिक फैसले, सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल या मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कदम उठाना प्रतिबंधित होता है. अगर कोई नेता या पार्टी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो चुनाव आयोग चेतावनी दे सकता है. साथ ही नोटिस जारी कर सकता है या चुनाव प्रचार पर अस्थायी रोक लगा सकता है. गंभीर मामलों में FIR दर्ज होने या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. यही कारण है कि चुनाव के समय आचार संहिता को बेहद महत्वपूर्ण नियम माना जाता है.

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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